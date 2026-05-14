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Cor e número da sorte de hoje (14 de maio): quinta-feira favorece conquistas, harmonia e novas oportunidades

O dia traz energia favorável para resolver pendências, fortalecer relações e colocar novos planos em movimento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia desta quinta-feira, 14 de maio, chega com um clima de renovação, decisões importantes e oportunidades para reorganizar áreas da vida que estavam pedindo mais atenção. O dia favorece conversas sinceras, ajustes na rotina e atitudes mais maduras diante dos desafios. Para muitos signos, também será um momento positivo para resolver pendências e fortalecer relações pessoais e profissionais. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje será um dia de bastante movimento e produtividade. Você pode sentir que algumas responsabilidades aumentaram, mas também terá energia suficiente para lidar com tudo de forma eficiente. Notícias positivas ligadas aos estudos, trabalho ou projetos pessoais tendem a trazer motivação extra. No amor, o clima será leve e companheiro, favorecendo momentos especiais ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Touro: O dia promete trazer mais tranquilidade emocional e sensação de estabilidade. Conversas importantes dentro da família podem fortalecer vínculos e criar um clima mais harmonioso em casa. Também existe chance de ganhos relacionados a investimentos ou decisões tomadas anteriormente. No trabalho, sua dedicação ficará mais evidente e poderá render elogios.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Gêmeos: Sua comunicação estará mais forte hoje, o que ajuda bastante em negociações, reuniões e contatos profissionais. Algumas tarefas podem exigir mais paciência do que o normal, mas o resultado tende a compensar o esforço. O dia também favorece reencontros e momentos divertidos com amigos. Evite apenas se sobrecarregar mentalmente.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 1

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Câncer: Hoje será um ótimo momento para reorganizar planos e colocar algumas ideias em prática. O ambiente familiar tende a ficar mais leve, principalmente após conversas importantes ou resolução de pequenos conflitos. Questões financeiras podem melhorar aos poucos, trazendo sensação de alívio. Sua sensibilidade estará mais aguçada e ajudará nas decisões.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 4

Leão: O dia pode começar mais corrido, mas você conseguirá se destacar pela eficiência e criatividade. Pessoas influentes podem notar seu empenho no trabalho ou em projetos pessoais. Também será importante cuidar da saúde e respeitar seus limites físicos. No amor, demonstrações de carinho vão fortalecer a relação.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Virgem: A quinta-feira favorece mudanças positivas e novos aprendizados. Você estará mais focado em melhorar sua rotina e poderá encontrar soluções práticas para questões que estavam incomodando. O dia também será favorável para decisões ligadas a dinheiro e organização profissional. Conversas sinceras ajudam a fortalecer os relacionamentos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje será importante manter a calma diante de imprevistos e evitar decisões precipitadas. Sua diplomacia fará diferença para resolver conflitos e melhorar a convivência com as pessoas ao redor. O dia favorece estudos, compromissos familiares e questões jurídicas. Uma notícia positiva pode mudar seu humor ao longo da tarde.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Escorpião: O dia chega com chances de crescimento financeiro e resolução de pendências antigas. Você estará mais determinado e poderá encontrar apoio importante vindo da família ou de pessoas próximas. Questões profissionais tendem a avançar de forma positiva, principalmente para quem está buscando novas oportunidades. Aproveite para confiar mais no seu potencial.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Sagitário: Hoje será um dia favorável para refletir sobre planos futuros e reorganizar prioridades. Conversas com pessoas mais experientes podem trazer respostas importantes. O ambiente familiar tende a ficar mais harmonioso, especialmente no período da noite. Também será um bom momento para fortalecer laços afetivos e cuidar mais da espiritualidade.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A quinta-feira traz boas oportunidades para resolver assuntos profissionais e mostrar sua capacidade de liderança. O reconhecimento pelo seu esforço pode vir de forma inesperada. O dia também favorece viagens rápidas, contatos importantes e novas ideias para aumentar os ganhos financeiros. No amor, o clima será de mais cumplicidade.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Aquário: Hoje será necessário ter mais atenção aos gastos e organizar melhor os planos financeiros. Apesar disso, o dia traz boas oportunidades de crescimento profissional e aprendizados importantes. Você poderá receber conselhos valiosos de pessoas mais experientes. No campo pessoal, momentos tranquilos ao lado da família ajudarão a renovar as energias.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 7

Peixes: O dia favorece atividades ligadas à espiritualidade, criatividade e autoconhecimento. Você estará mais intuitivo e conseguirá perceber melhor quais caminhos realmente fazem sentido neste momento. No trabalho, agir com calma e planejamento fará toda a diferença. A vida amorosa ganha um clima mais leve e romântico.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

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