ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (14 de maio): quinta-feira favorece conquistas, harmonia e novas oportunidades

O dia traz energia favorável para resolver pendências, fortalecer relações e colocar novos planos em movimento

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

A energia desta quinta-feira, 14 de maio, chega com um clima de renovação, decisões importantes e oportunidades para reorganizar áreas da vida que estavam pedindo mais atenção. O dia favorece conversas sinceras, ajustes na rotina e atitudes mais maduras diante dos desafios. Para muitos signos, também será um momento positivo para resolver pendências e fortalecer relações pessoais e profissionais. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será um dia de bastante movimento e produtividade. Você pode sentir que algumas responsabilidades aumentaram, mas também terá energia suficiente para lidar com tudo de forma eficiente. Notícias positivas ligadas aos estudos, trabalho ou projetos pessoais tendem a trazer motivação extra. No amor, o clima será leve e companheiro, favorecendo momentos especiais ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

Touro: O dia promete trazer mais tranquilidade emocional e sensação de estabilidade. Conversas importantes dentro da família podem fortalecer vínculos e criar um clima mais harmonioso em casa. Também existe chance de ganhos relacionados a investimentos ou decisões tomadas anteriormente. No trabalho, sua dedicação ficará mais evidente e poderá render elogios.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 9

Gêmeos: Sua comunicação estará mais forte hoje, o que ajuda bastante em negociações, reuniões e contatos profissionais. Algumas tarefas podem exigir mais paciência do que o normal, mas o resultado tende a compensar o esforço. O dia também favorece reencontros e momentos divertidos com amigos. Evite apenas se sobrecarregar mentalmente.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 1

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje será um ótimo momento para reorganizar planos e colocar algumas ideias em prática. O ambiente familiar tende a ficar mais leve, principalmente após conversas importantes ou resolução de pequenos conflitos. Questões financeiras podem melhorar aos poucos, trazendo sensação de alívio. Sua sensibilidade estará mais aguçada e ajudará nas decisões.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 4

Leão: O dia pode começar mais corrido, mas você conseguirá se destacar pela eficiência e criatividade. Pessoas influentes podem notar seu empenho no trabalho ou em projetos pessoais. Também será importante cuidar da saúde e respeitar seus limites físicos. No amor, demonstrações de carinho vão fortalecer a relação.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Virgem: A quinta-feira favorece mudanças positivas e novos aprendizados. Você estará mais focado em melhorar sua rotina e poderá encontrar soluções práticas para questões que estavam incomodando. O dia também será favorável para decisões ligadas a dinheiro e organização profissional. Conversas sinceras ajudam a fortalecer os relacionamentos.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: Hoje será importante manter a calma diante de imprevistos e evitar decisões precipitadas. Sua diplomacia fará diferença para resolver conflitos e melhorar a convivência com as pessoas ao redor. O dia favorece estudos, compromissos familiares e questões jurídicas. Uma notícia positiva pode mudar seu humor ao longo da tarde.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Escorpião: O dia chega com chances de crescimento financeiro e resolução de pendências antigas. Você estará mais determinado e poderá encontrar apoio importante vindo da família ou de pessoas próximas. Questões profissionais tendem a avançar de forma positiva, principalmente para quem está buscando novas oportunidades. Aproveite para confiar mais no seu potencial.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Sagitário: Hoje será um dia favorável para refletir sobre planos futuros e reorganizar prioridades. Conversas com pessoas mais experientes podem trazer respostas importantes. O ambiente familiar tende a ficar mais harmonioso, especialmente no período da noite. Também será um bom momento para fortalecer laços afetivos e cuidar mais da espiritualidade.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: A quinta-feira traz boas oportunidades para resolver assuntos profissionais e mostrar sua capacidade de liderança. O reconhecimento pelo seu esforço pode vir de forma inesperada. O dia também favorece viagens rápidas, contatos importantes e novas ideias para aumentar os ganhos financeiros. No amor, o clima será de mais cumplicidade.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 3

Aquário: Hoje será necessário ter mais atenção aos gastos e organizar melhor os planos financeiros. Apesar disso, o dia traz boas oportunidades de crescimento profissional e aprendizados importantes. Você poderá receber conselhos valiosos de pessoas mais experientes. No campo pessoal, momentos tranquilos ao lado da família ajudarão a renovar as energias.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 7

Peixes: O dia favorece atividades ligadas à espiritualidade, criatividade e autoconhecimento. Você estará mais intuitivo e conseguirá perceber melhor quais caminhos realmente fazem sentido neste momento. No trabalho, agir com calma e planejamento fará toda a diferença. A vida amorosa ganha um clima mais leve e romântico.

Cor da sorte: Roxo