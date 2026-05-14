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Paris Jackson vence batalha judicial e recupera milhões do espólio de Michael Jackson

Tribunal de Los Angeles ordenou a devolução de mais de R$ 3 milhões

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 09:48

Paris Jackson, filha de Michael Jackson  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quarta-feira (13), a filha de Michael Jackson, Paris Jackson, de 27 anos, provou que está de olho em cada centavo do patrimônio do pai ao vencer um processo contra os executores do espólio do astro.

A confusão começou quando a defesa de Paris apontou que os responsáveis por gerir a fortuna bilionária, avaliada em cerca de US$ 788 milhões (quase R$ 4 bilhões), estavam recebendo valores acima do permitido. O tribunal de Los Angeles concordou com a herdeira e determinou que US$ 625 mil (mais de R$ 3 milhões) retornem imediatamente aos cofres do espólio.

Paris Jackson, filha de Michael Jackson

Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Michael Jackson e a filha, Paris Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson, filha de Michael Jackson revela que recebe fotos da autópsia do pai nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Paris Jackson por Reprodução
Michael Jackson e os filhos Paris, Prince e Prince Michael por reprodução
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Paris Jackson, filha de Michael Jackson por Reprodução/Redes Sociais

O centro da polêmica envolve os executores John Branca e John McClain. De acordo com o site TMZ, o dinheiro teria sido pago como uma espécie de "bônus" para o escritório de advocacia deles, algo que Paris já vinha contestando desde 2018. Para a cantora, esses pagamentos eram excessivos e sequer tinham autorização para acontecer.

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação
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Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra por Divulgação

O espólio de Michael Jackson, que morreu em 2009, não é feito só de dinheiro em conta: ele inclui mansões, empresas, coleções de carros de luxo e ações valiosas. Além de Paris, seus irmãos Prince e Bigi, e a avó Katherine Jackson, também dependem dessa gestão para receberem suas fatias da herança.

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Apesar da derrota, os representantes dos executores adotaram um tom diplomático. Em nota, afirmaram que, embora discordem da decisão judicial, respeitam o veredito e pretendem seguir com o trabalho conforme as novas orientações.

Paris é a filha do meio de Michael com a enfermeira Debbie Rowe. Enquanto o irmão mais velho, Prince, tem 28 anos, o caçula Bigi (nascido por barriga de aluguel) tem 24.

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