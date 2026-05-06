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Com zoológico e parque temático: saiba o que aconteceu com 'Neverland', o rancho de Michael Jackson

Propriedade com nome inspirado na "Terra do Nunca" fica localizada em Santa Bárbara, na Califórnia

Kamila Macedo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 17:49

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra Crédito: Divulgação

Inspirado na "Terra do Nunca" de Peter Pan, o rancho Neverland, de Michael Jackson, se tornou famoso por sua estrutura extravagante. Equipado com parque de diversões e zoológico próprio, o local foi de residência lúdica para cenário de intensas polêmicas durante a carreira do Rei do Pop e acabou sendo vendido onze anos após seu falecimento, em 2020.



Michael soube da existência do rancho em 1983, quando visitou Paul McCartney, que estava hospedado no local para a gravação do clipe de Say Say Say, parceria musical entre os cantores. Apesar de ter se encantado pelo terreno, o astro só fez uma proposta em março de 1988, durante a era Bad, quando o adquiriu do magnata William Bone pelo valor estimado de R$ 19,5 milhões.

O local, anteriormente chamado Zaca Laderas Ranch e depois Sycamore Valley Ranch, se tornou a moradia do cantor. Antes de se mudar definitivamente para o rancho, o cantor vivia em um apartamento de luxo em Century City, também na Califórnia.

O nome escolhido remete à clássica história de Peter Pan, personagem que resgata crianças para levá-las à Terra do Nunca, um lugar fictício onde existem criaturas mágicas e os jovens jamais crescem.

Localizadas na zona rural do condado de Santa Bárbara, na Califórnia, as terras do rancho ficam na borda da Floresta Nacional de Los Padres, próximas às regiões de Los Olivos e Santa Ynez. Com 1,3 mil hectares (cerca de 13 milhões de metros quadrados), a propriedade é composta por uma casa principal de 1.114 metros quadrados, que dispõe de seis quartos, piscina, churrasqueira, quadra de basquete e de tênis, além de um cinema com 50 lugares.

Estima-se que, incluindo a residência principal, o complexo contava com 22 construções. Próximo à casa sede, havia uma unidade para hóspedes com quatro quartos e, em outro ponto do terreno, uma segunda residência com dois dormitórios. O espaço ainda abrigava dois lagos.

Contudo, a fama de Neverland não se deu apenas pelas dimensões exuberantes. Durante as reformas promovidas pelo cantor, foi instalada uma linha férrea, a Neverland Valley Railroad, com uma locomotiva a vapor batizada de Katherine, em homenagem à mãe do artista, além de outros trens e trilhos que percorriam o terreno.

Além disso, Michael idealizou um parque de diversões inspirado na Disney, equipado com roda-gigante, carrossel, montanha-russa, carrinhos de bate-bate e fliperamas. O espaço contava, inclusive, com um zoológico próprio.

Michael Jackson 1 de 14

A estrutura exigia a presença permanente de uma vasta equipe, responsável desde a segurança e manutenção das atrações até o manejo dos animais. O local, que servia de lar para o astro, era marcado pela ocupação constante de convidados, como grupos de instituições de caridade, pacientes de hospitais e famílias, que permaneciam na propriedade por diversos dias.

O rancho também foi palco de eventos históricos: sediou o casamento de Elizabeth Taylor, em 1991, e o Congresso Internacional de Crianças, em 1995. Foi lá, também, que Michael concedeu a memorável entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, em 1993.

A imagem de Neverland como um refúgio de sonhos mudou drasticamente a partir de 1993, quando acusações de abuso sexual infantil colocaram o imóvel no centro de polêmicas. Nos anos 2000, o cenário se agravou com o documentário Living with Michael Jackson. Alvo de mandados de busca, o local passou a ser tratado como evidência nas investigações contra o cantor, que acabou inocentado de todas as acusações no julgamento, em 2005.

Mesmo com a absolvição criminal, o impacto sobre o imóvel foi definitivo. Logo após o veredito, em 2005, o cantor abandonou a propriedade e declarou que “não considerava mais o local como sua casa”, nunca mais retornando ao rancho.

Em 2008, pouco antes do falecimento do artista, a propriedade enfrentou problemas financeiros e foi entregue à imobiliária Colony Capital. Iniciou-se então um processo de esvaziamento, com a remoção dos brinquedos para venda e a desativação do zoológico. Sem os elementos lúdicos, o espaço retornou gradualmente ao status de uma propriedade rural de alto padrão.

Após a morte de Jackson, o imóvel teve dificuldades de comercialização. Em 2016, foi anunciado por US$ 100 milhões (cerca de R$ 492 milhões na cotação atual). Sem compradores, foi recolocado à venda em 2017 por US$ 67 milhões (cerca de R$ 330 milhões).

A venda só foi concretizada 11 anos após a morte do Rei do Pop, em 2020, por US$ 22 milhões (cerca de R$ 108 milhões). O valor representou um desconto de 78% em relação ao preço inicial e apenas US$ 2,5 milhões a mais do que Michael pagou em 1988. O comprador foi o empresário Ron Burkle, antigo amigo da família Jackson, que rebatizou oficialmente o local como Sycamore Valley Ranch.

Recentemente, o rancho foi restaurado com réplicas das instalações originais para as gravações da cinebiografia de Michael Jackson, lançada em 2026.