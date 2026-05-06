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Sucesso no TikTok, adaptação de ‘Melhor que nos filmes’ é confirmada pela Netflix

Com direção de Julia Hart, longa-metragem levará às telas a obra de Lynn Painter que vendeu mais de 350 mil exemplares no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:22

Lynn Painter visitou o Brasil em 2025 para participar da Bienal do Livro Rio
Lynn Painter visitou o Brasil em 2025 para participar da Bienal do Livro Rio Crédito: Divulgação

A adaptação cinematográfica do best-seller “Melhor do que nos filmes” já está em produção pela Netflix e terá direção assinada por Julia Hart (A Extraordinária Garota Chamada Estrela). Escrita por Lynn Painter, a obra literária gira em torno da história de amor entre Elizabeth Buxbaum e Wesley Bennett, vizinhos que decidem fazer um acordo: se ele a ajudar a conquistar o garoto de quem ela gosta, ela cederá a vaga de estacionamento na rua em que ambos moram.

Lançado originalmente em maio de 2021, nos Estados Unidos, o livro se tornou um fenômeno entre os leitores ao redor do mundo. A obra figurou na lista de best-sellers de bolso do The New York Times por 41 meses, além de permanecer por 12 semanas na lista de edições em capa dura. No Brasil,  a obra foi publicada pela editora Intrínseca em 2023 e já superou a marca de 350 mil exemplares vendidos.

Hart também assume o roteiro ao lado de Jordan Horowitz (La La Land), seu parceiro criativo. O texto contará ainda com a colaboração de Heather Flanders (Norbit). As informações são do portal Deadline.

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Horowitz também integra a equipe de produção do projeto com Shauna Phelan (Projeto Mc³), por meio da parceria entre a Original Headquarters e a Netflix. “Melhor do que nos filmes” será o segundo fruto da colaboração entre as empresas, responsáveis pelo longa-metragem “Don’t Say Good Luck” (em tradução livre, “Não diga boa sorte”), protagonizado por Sunny Sandler, filha de Adam Sandler. Também dirigido por Hart, o filme tem estreia prevista para 14 de agosto de 2026.

Outra novidade para os fãs de Lynn Painter é que a autora já possui um acordo firmado com a Sony para a produção de mais uma adaptação audiovisual. O livro da vez é “Patinando no Amor”, que será desenvolvido pela Olive Bridge, produtora de Will Gluck (Todos Menos Você).

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