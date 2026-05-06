EMPREENDEDORISMO

Ele largou o trabalho no RH de uma multinacional e hoje fatura R$ 3,6 milhões fazendo o que gosta na praia de Santa Catarina

Vinícius Ramos começou com R$ 15 mil e transformou uma fazenda marinha em negócio milionário em Florianópolis



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 6 de maio de 2026 às 15:00

Dos recursos humanos para o cultivo de ostras e turismo comercial Crédito: Reprodução / Instagram

Um ex-profissional de recursos humanos trocou o escritório pelo mar e criou uma fazenda de ostras que faturou R$ 3,6 milhões em 2025, em Florianópolis, Santa Catarina.

Vinícius Ramos começou com cerca de R$ 15 mil, obtidos após vender o carro e usar a rescisão do antigo emprego. Em uma mistura de estratégia ousada e posicionamento estratégico, a aposta se tornou um negócio milionário.

Fazenda Ostras 1 de 6

Do escritório para o mar

Antes de empreender, Vinícius trabalhava com a folha de pagamento de milhares de funcionários. A rotina intensa abriu espaço para uma pergunta que mudaria sua trajetória: “Como juntar o útil ao agradável?”.

A resposta veio no litoral catarinense. No distrito de Caieiras da Barra do Sul, em Florianópolis, ele criou uma fazenda marinha voltada ao cultivo de ostras, atividade que funciona de forma parecida com a agricultura.

O produtor compra sementes de ostras em laboratório, coloca as estruturas no mar e acompanha o crescimento até a colheita. Todo o processo leva cerca de nove meses até o produto chegar ao tamanho comercial.

Os filhotes de ostra, também conhecidos como sementes, medem cerca de 1 mm a 2 mm ao chegar aos produtores, assemelhando-se a grãos de areia Crédito: =mc2 / Wikimedia Commons

Apesar da transição aparentemente brusca de carreira, a rotina do RH serviu como preparação e experiência para a nova empreitada. A gestão de pessoas na empresa deu lugar a planilhas, controle de custos, capacitação e relacionamento com clientes.

Outro ponto-chave no posicionamento do negócio de Vincíus foi a construção da fazenda em águas catarinenses. Santa Catarina concentra quase toda a produção nacional de ostras, mexilhões e vieiras cultivados.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) aponta que o litoral catarinense se tornou o principal polo brasileiro de moluscos bivalves. Crédito: Leonardo Felizardo / Wikimedia Commons

O segredo está no marroir

Um dos conceitos usados por Vinícius para vender melhor é o “marroir”. A palavra segue a mesma lógica do terroir dos vinhos, mas aplicada ao mar: salinidade, profundidade, correnteza e ambiente de cultivo influenciam sabor e textura.

Terroir é um conceito francês, que representa a interação única entre fatores naturais (solo, clima, relevo, altitude) e humanos (tradições, técnicas de cultivo) em uma região Crédito: Santryl / Wikimedia Commons

Na região onde ele atua, águas profundas, alta salinidade e proximidade com o mar aberto ajudam a diferenciar o produto. “A gente consegue sentir o cheiro da nossa ostra à distância”, afirma Vinícius.

Esse tipo de identidade importa porque o cliente não compra apenas uma dúzia de ostras. Ele, hipoteticamente, compra procedência e confiança junto ao produto. Simultaneamente, para os restaurantes, esses atributos ajudam a posicionar esses artigos como peças de luxo.

A dúzia vendida por cerca de R$ 25 abastece principalmente restaurantes, mas também chega a alguns consumidores finais. O negócio ainda envia ostras para outros estados com controle de temperatura para manter o produto vivo.

Como a fazenda virou negócio milionário

O crescimento ganhou força com uma ação simples: degustação. Vinícius passou a frequentar encontros de donos de restaurantes e oferecia ostras gratuitamente para apresentar o produto de forma direta.

“Ali eu tinha um canal aberto com o cliente” Vinícius Ramos Empreendedor

Turismo como complemento

Com o tempo, a operação deixou de depender só da venda da ostra. A fazenda passou a oferecer visitas guiadas, com explicação sobre as etapas de cultivo e degustação no mar, ao custo de cerca de R$ 750 por grupo.

Além de produção, a fazenda também se destaca como um destino turístico. Os clientes podem observar o crescimento das ostras, entender o manejo e terminar a experiência degustando o alimento diretamente da fonte, o mais fresco possível.