SAÚDE

Lúpus volta aos holofotes após cinebiografia de Michael Jackson; entenda doença autoimune sem cura

Condição que afeta pele, articulações e órgãos internos ganhou atenção após relatos sobre a saúde do cantor; estudos recentes ajudam a explicar mecanismos da doença



Mariana Rios

Agência Einstein

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:53

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra Crédito: Divulgação

O lúpus eritematoso sistêmico (LES), doença autoimune que voltou a despertar interesse do público após a repercussão da cinebiografia de Michael Jackson, continua sendo um dos maiores desafios da medicina por sua complexidade e variedade de sintomas. Embora os avanços científicos tenham ampliado a compreensão sobre o funcionamento da doença, especialistas afirmam que ainda não existe cura definitiva.

O lúpus ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar tecidos do próprio organismo, provocando inflamações que podem atingir pele, articulações, rins, pulmões, coração e até o sistema nervoso. Segundo a reumatologista Isabella Monteiro, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia, o problema envolve uma falha no reconhecimento do que pertence ao corpo e do que representa ameaça.

“No lúpus, o organismo passa a produzir anticorpos contra seus próprios tecidos, como se confundisse o que é ameaça com o que é parte dele mesmo”, explica a reumatologista Isabella Monteiro, do Einstein Hospital Israelita em Goiânia. “Esse erro desencadeia uma resposta inflamatória persistente, que pode atingir pele, articulações, rins, pulmões, coração e sistema nervoso.”

Estudos recentes têm ajudado a desvendar os mecanismos por trás da doença. Uma pesquisa publicada em 2024 na revista Nature identificou alterações em células de defesa responsáveis por enviar sinais inflamatórios incorretos ao organismo. Já outro estudo, divulgado em 2025 pela Science Translational Medicine, mostrou que alguns desses mecanismos perdem força com o envelhecimento, o que pode explicar por que certos pacientes apresentam redução dos sintomas ao longo da vida.

Michael Jackson 1 de 14

Para Monteiro, esses achados ajudam a mudar a forma como enxergamos a doença. “Estamos entendendo melhor que o lúpus não é apenas uma inflamação constante, mas um desequilíbrio complexo de regulação imunológica. Isso abre espaço para tratamentos mais específicos, que atuem em alvos determinados do sistema imune, e não apenas suprimam a inflamação de maneira ampla.”

Apesar dos avanços, o diagnóstico ainda costuma ser difícil. Isso porque os primeiros sinais podem ser confundidos com outras condições, incluindo fadiga, dores nas articulações e rigidez muscular. Lesões na pele, frequentemente associadas ao lúpus, nem sempre aparecem.

O tratamento varia conforme a gravidade do quadro e pode incluir corticoides, imunossupressores, antimaláricos e medicamentos imunobiológicos. Esses últimos passaram a integrar o rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2025 para casos específicos.

Segundo especialistas, o acompanhamento contínuo com reumatologista é essencial para controlar as crises e evitar danos permanentes aos órgãos. Atualmente, a principal estratégia médica é controlar a inflamação e garantir qualidade de vida aos pacientes.

“Hoje conseguimos controlar a doença na maioria dos casos. O grande desafio é [garantir] diagnóstico precoce, tratamento adequado e seguimento contínuo.”

Michael Jackson conviveu com lúpus durante auge da carreira

Michael Jackson conviveu durante décadas com o lúpus eritematoso sistêmico, doença autoimune que voltou aos holofotes após a repercussão da cinebiografia sobre sua trajetória. O diagnóstico do artista veio a público após sua morte, em 2009, e foi confirmado por pessoas próximas e documentos médicos divulgados ao longo dos anos.

A doença faz com que o sistema imunológico ataque tecidos do próprio corpo, podendo afetar pele, articulações e órgãos internos. No caso de Michael Jackson, o lúpus teria provocado dores crônicas, fadiga intensa e forte sensibilidade à luz solar.