MANIFESTAÇÃO

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Funcionários terceirizados cobram melhores condições de trabalho e aumento salarial

Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:23

Protesto de trabalhadores em Camaçari Crédito: Reprodução

Trabalhadores da construção civil que prestam serviço para a BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizaram um protesto em frente à fábrica na manhã desta sexta-feira (8). A paralisação faz parte da campanha salarial deste ano dos funcionários terceirizados da empresa.

De acordo com o Sindicato Livre dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção de Camaçari, entre as reivindicações da categoria está o aumento de salário acima da inflação. Os empregadores, segundo o sindicato, indicaram reajuste de 3,5% neste ano. Os funcionários terceirizados também protestaram pela falta de benefícios e por melhores condições de trabalho.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que dezenas de funcionários se reuniram em frente à BYD. A reportagem apurou que o funcionamento da fábrica não foi impactado pelo protesto. A BYD ainda não se pronunciou oficialmente sobre a manifestação.