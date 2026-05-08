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Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Funcionários terceirizados cobram melhores condições de trabalho e aumento salarial

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:23

Protesto de trabalhadores em Camaçari
Protesto de trabalhadores em Camaçari Crédito: Reprodução

Trabalhadores da construção civil que prestam serviço para a BYD em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, realizaram um protesto em frente à fábrica na manhã desta sexta-feira (8). A paralisação faz parte da campanha salarial deste ano dos funcionários terceirizados da empresa. 

De acordo com o Sindicato Livre dos Trabalhadores da Construção Civil, Montagem e Manutenção de Camaçari, entre as reivindicações da categoria está o aumento de salário acima da inflação. Os empregadores, segundo o sindicato, indicaram reajuste de 3,5% neste ano. Os funcionários terceirizados também protestaram pela falta de benefícios e por melhores condições de trabalho. 

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver que dezenas de funcionários se reuniram em frente à BYD. A reportagem apurou que o funcionamento da fábrica não foi impactado pelo protesto. A BYD ainda não se pronunciou oficialmente sobre a manifestação.

Em dezembro do ano passado, os funcionários terceirizados também realizaram protesto em frente à fábrica cobrando por melhores condições de trabalho. Na ocasião, o acesso à montadora foi parcialmente afetado, o que provocou congestionamento na BA-530, via que dá acesso ao Polo Industrial.

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