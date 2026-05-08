TRAGÉDIA

Quem era a motociclista que morreu em acidente ao fugir de assalto em Salvador

Camila dos Santos Souza estava a caminho do trabalho quando o episódio ocorreu

Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:23

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

A motociclista que morreu em um acidente na Avenida Magalhães Neto, na Pituba, em Salvador, foi identificada como Camila dos Santos Souza. A mulher tinha 31 anos e trabalhava em um supermercado no Caminho das Árvores.

De acordo com testemunhas, Camila estava fugindo de uma tentativa de assalto quando acabou sofrendo um acidente nesta sexta-feira (8). Ela estava a caminho do trabalho quando o episódio ocorreu.

Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba 1 de 6

Camila era funcionária da rede Hiperideal e havia mudado o horário de trabalho para o turno da manhã recentemente. Ela não deixa filhos.