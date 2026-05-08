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Quem era a motociclista que morreu em acidente ao fugir de assalto em Salvador

Camila dos Santos Souza estava a caminho do trabalho quando o episódio ocorreu

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de maio de 2026 às 17:23

Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho
Camila dos Santos Souza seguia para o trabalho Crédito: Reprodução/TV Bahia

A motociclista que morreu em um acidente na Avenida Magalhães Neto, na Pituba, em Salvador, foi identificada como Camila dos Santos Souza. A mulher tinha 31 anos e trabalhava em um supermercado no Caminho das Árvores.

De acordo com testemunhas, Camila estava fugindo de uma tentativa de assalto quando acabou sofrendo um acidente nesta sexta-feira (8). Ela estava a caminho do trabalho quando o episódio ocorreu.

Mulher de 31 anos morreu em queda de moto na Pituba

Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução
Mulher sofreu acidente de moto por Reprodução/TV bahia
Itens da bolsa da motociclista ficaram no chão por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Mulher caiu de moto por Reprodução/TV Bahia
Nada foi levado por Reprodução/TV Bahia
1 de 6
Camila dos Santos Souza tinha 31 anos por Reprodução

Camila era funcionária da rede Hiperideal e havia mudado o horário de trabalho para o turno da manhã recentemente. Ela não deixa filhos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a Polícia Civil adotará todas as medidas investigativas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. Acrescentou que câmeras na região serão analisadas e testemunhas serão ouvidas. A SSP-BA se solidarizou com familiares e amigos da vítima e disse que a motivação do acidente ainda é desconhecida.

Tags:

Salvador

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