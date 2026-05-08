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MPF cobra investigação após atentado em pousada na Chapada Diamantina

Ambientalistas Alcione Correa e Marcos Fantini tiveram a residência invadida na Serra da Chapadinha

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 8 de maio de 2026 às 16:59

Atentado foi registrado na Chapada Diamantina
Atentado foi registrado na Chapada Diamantina Crédito: Acervo pessoal

O Ministério Público Federal (MPF) acionou órgãos estaduais da Bahia e da União cobrando investigação rigorosa sobre o ataque contra ambientalistas registrado na Serra da Chapadinha, no município de Itaetê, na Chapada Diamantina. O casal Alcione Correa e Marcos Fantini, donos da pousada Toca do Lobo, tiveram a residência invadida durante por homens armados. 

O caso foi registrado na madrugada do dia 1º de maio. Segundo o relato das vítimas, os criminosos efetuaram disparos, destruíram sistemas de energia solar, computadores e equipamentos de monitoramento. Também ameaçaram as vítimas com armas de fogo e disseram que o casal estaria "atrapalhando o progresso" e a entrada de mineradoras na região. O ataque durou cerca de duas horas. 

Homens armados invadiram e atacaram residência de ambientalistas na Bahia

Homens armados invadiram e atacaram residência de ambientalistas na Bahia por Acervo pessoal
Homens armados invadiram e atacaram residência de ambientalistas na Bahia por Acervo pessoal
Homens armados invadiram e atacaram residência de ambientalistas na Bahia por Acervo pessoal
Homens armados invadiram e atacaram residência de ambientalistas na Bahia por Acervo pessoal
Atentado foi registrado na Chapada Diamantina por Acervo pessoal
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Homens armados invadiram e atacaram residência de ambientalistas na Bahia por Acervo pessoal

Nesta sexta-feira (8), o MPF informou que estabeleceu um prazo de 15 dias para que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o ICMBio e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) prestem informações sobre as providências adotadas. Entre as medidas solicitadas está a ocupação da área para proteger as vítimas. 

Os documentos também foram encaminhados à Secretaria da Casa Civil da Bahia, à Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/BA), ao Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e à Procuradoria-Geral do Estado (PGE/BA). A Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado Delegacia Territorial (DT/Itaetê). 

O CORREIO apurou que Alcione e Marcos já prestaram depoimentos e que o caso tramita em sigilo. A Serra da Chapadinha é uma área de importância ambiental e hídrica para a Bahia. A região abriga espécies ameaçadas e reservatórios hídricos naturais, além de integrar um posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

Desde 2023, moradores, pesquisadores e organizações ambientais vêm se mobilizando pela criação de uma unidade de conservação na região, diante do avanço de interesses ligados à mineração, grilagem, especulação imobiliária e desmatamento.

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