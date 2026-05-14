MILIONÁRIA

Virginia fatura quase um salário mínimo por minuto e patrimônio anual impressiona

Dados revelados pela própria influenciadora na CPI das Bets mostram o tamanho do império construído pela empresária

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:00

Virginia revelou faturamento de R$ 750 milhões em um ano, valor equivalente a cerca de R$ 1,4 mil por minuto Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca transformou sua presença nas redes sociais em um dos maiores impérios digitais do Brasil. E os números impressionam. Segundo informações reveladas pela própria empresária durante depoimento na CPI das Bets, no Senado, uma de suas empresas, a WePink, faturou cerca de R$ 750 milhões em apenas um ano.

Na prática, o valor representa um ganho médio de aproximadamente R$ 1.426 por minuto ao longo de 12 meses inteiros. O cálculo considera os 525.600 minutos de um ano. Ou seja, durante 2025, a marca de cosméticos da influenciadora teria faturado praticamente um salário mínimo por minuto.

A informação foi revelada por Virginia ao responder questionamentos durante a comissão parlamentar que investigava a divulgação de plataformas de apostas por influenciadores digitais. Na ocasião, ela rebateu críticas envolvendo publicidade de bets e afirmou que sua fortuna não foi construída apenas com esse mercado. “Ano passado a minha empresa faturou R$ 750 milhões, se não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não”, declarou.

Os números ajudam a explicar o estilo de vida luxuoso que passou a cercar a influenciadora nos últimos anos. Em 2025, internautas descobriram que Virginia adquiriu um novo jatinho particular, um modelo Cessna Citation Sovereign avaliado entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões.

Mansão de Vírginia 1 de 8

Na época, a aeronave ganhou repercussão pelo registro PS-MZV, sigla criada com as iniciais da família formada por Virginia, Zé Felipe e os filhos do então casal. Hoje, o cenário é diferente. Virginia já não mantém relacionamento com o cantor e também encerrou seu vínculo profissional com o SBT, onde comandava o programa “Sabadou”.

Muito além da televisão, a maior fonte de receita da influenciadora continua sendo o universo empresarial e publicitário. Fundada em 2021, a WePink virou um fenômeno de vendas. Dados divulgados pela própria marca apontam que o negócio alcançou R$ 10 milhões em faturamento poucos meses após o lançamento.

Reportagens da revista Forbes também mostraram que uma das linhas de perfumes da empresária teria faturado cerca de R$ 17 milhões em apenas três meses, com média de 1.200 frascos vendidos por dia.

As transmissões ao vivo feitas por Virginia nas redes sociais também se tornaram uma máquina de dinheiro. Segundo informações divulgadas pela própria influenciadora, uma única live promocional da WePink teria movimentado cerca de R$ 22 milhões em vendas em 13 horas e meia. Em outra declaração, ela afirmou ter faturado quase R$ 60 milhões com apenas três transmissões comerciais em 2023.

We Gym, a academia de Virginia 1 de 12

Além da marca de cosméticos, Virginia também acumula investimentos em empresas de estética, publicidade e marketing digital. Nas redes sociais, onde soma dezenas de milhões de seguidores, ela segue entre os nomes mais influentes do país para campanhas publicitárias e lançamentos de produtos.

O patrimônio milionário ainda inclui imóveis de luxo, como a mansão em Goiânia frequentemente exibida nas redes sociais e a casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, comprada por cerca de R$ 27 milhões.