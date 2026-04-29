Michael Jackson tinha vitiligo? Entenda o que causou a mudança na cor da pele do cantor que alimentou teorias da conspiração

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Raphael Miras
Agência Correio
Publicado em 28 de abril de 2026 às 12:16
Por décadas, a mudança na cor da pele de Michael Jackson foi um dos temas mais debatidos e mal compreendidos da cultura pop, alimentando teorias de que o cantor renegava suas raízes.
No entanto, documentos oficiais e registros médicos revelam uma realidade muito mais dolorosa: uma batalha contra doenças autoimunes crônicas que alteraram permanentemente sua aparência.
Embora o público tenha especulado sobre "clareamento artificial", a autópsia realizada em 2009 confirmou categoricamente que Michael Jackson sofria de vitiligo.
Michael Jackson
O vitiligo é uma condição em que o sistema imunológico ataca os melanócitos, as células responsáveis pela pigmentação, resultando em manchas brancas pelo corpo. No caso de Jackson, a despigmentação foi severa, afetando o rosto, peito, braços e abdômen.
Em 1993, durante uma entrevista histórica à apresentadora Oprah Winfrey, o "Rei do Pop" já havia tentado esclarecer que sua condição era incontrolável. Ele explicou que usava maquiagem para uniformizar o tom da pele, pois as manchas eram impossíveis de esconder de outra forma.
Além do vitiligo, Jackson foi diagnosticado em 1983 com Lúpus Eritematoso Discoide, uma forma da doença que afeta principalmente a pele. O lúpus causava inflamações, sensibilidade extrema à luz solar e lesões no couro cabeludo.
Essa condição explica por que o cantor era frequentemente visto com máscaras, chapéus e guarda-chuvas, itens necessários para se proteger dos raios UV que agravavam seus sintomas.
Um fato pouco conhecido é que o lúpus também afetou a estrutura de seu rosto. Registros médicos indicam que várias de suas cirurgias nasais foram, na verdade, procedimentos reconstrutivos necessários devido às dificuldades de cicatrização e cicatrizes causadas pela doença.
Para lidar com o vitiligo em estágio avançado, Jackson utilizou o creme Benoquin (monobenzona), o único tratamento aprovado para remover o pigmento remanescente em pacientes com a doença. Tubos desse medicamento foram encontrados em sua residência após sua morte.
O uso desse tratamento não era uma tentativa de "ficar branco" por estética, mas uma recomendação médica comum para pacientes que já perderam a maior parte da pigmentação natural.
Apesar da transformação visual, Michael Jackson sempre afirmou ter orgulho de sua herança. Músicas como "Black or White" e "They Don't Care About Us" reforçavam sua conexão com a comunidade negra e sua luta contra o racismo.
Para especialistas, a narrativa de que ele desejava ser branco é uma simplificação que ignora o impacto psicológico de viver sob o escrutínio público enquanto o próprio corpo se transforma devido a doenças graves.
Hoje, a história de Michael serve como um lembrete sobre a importância da empatia. O que muitos chamavam de excentricidade era, em grande parte, o esforço de um homem para esconder uma luta física e emocional que aconteceu longe dos olhos do mundo.