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Michael Jackson tinha vitiligo? Entenda o que causou a mudança na cor da pele do cantor que alimentou teorias da conspiração

Documentos médicos e depoimentos revelam como o diagnóstico transformou a aparência do Rei do Pop

  • Foto do(a) author(a) Raphael Miras
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Raphael Miras

  • Agência Correio

Publicado em 28 de abril de 2026 às 12:16

Michael Jackson ganha filme sobre sua vida e obra
Conheça a história por trás das manchas que Michael Jackson tentava esconder e descubra por que a medicina explica o que o público rotulou como 'desejo de ser branco' Crédito: Divulgação

Por décadas, a mudança na cor da pele de Michael Jackson foi um dos temas mais debatidos e mal compreendidos da cultura pop, alimentando teorias de que o cantor renegava suas raízes.

No entanto, documentos oficiais e registros médicos revelam uma realidade muito mais dolorosa: uma batalha contra doenças autoimunes crônicas que alteraram permanentemente sua aparência.

O diagnóstico confirmado

Embora o público tenha especulado sobre "clareamento artificial", a autópsia realizada em 2009 confirmou categoricamente que Michael Jackson sofria de vitiligo.

Michael Jackson

Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson e a filha, Paris Jackson por Reprodução/Redes Sociais
tributo-a-michael-jackson-teatro-infantil-e-ate-40-de-desconto por Divulgação
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson no Pelourinho em 1996 por Reprodução
Show do Super Bowl de Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson por Divulgação
Chimpanze e Michael Jackson por Divulgação
Michael Jackson e filho por Reprodução
Michael Jackson e os filhos Paris, Prince e Prince Michael por reprodução
Michael Jackson por Reprodução
Michael Jackson é citado novamente em suposto abuso sexual por YouTube
Michael Jackson no clipe They don't Care About Us no Pelourinho por divulgação
Em fevereiro de 1996, Michael Jackson (1958-2009) esteve entre nós por Edson Ruiz/Arquivo Correio
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Michael Jackson por Reprodução

O vitiligo é uma condição em que o sistema imunológico ataca os melanócitos, as células responsáveis pela pigmentação, resultando em manchas brancas pelo corpo. No caso de Jackson, a despigmentação foi severa, afetando o rosto, peito, braços e abdômen.

Em 1993, durante uma entrevista histórica à apresentadora Oprah Winfrey, o "Rei do Pop" já havia tentado esclarecer que sua condição era incontrolável. Ele explicou que usava maquiagem para uniformizar o tom da pele, pois as manchas eram impossíveis de esconder de outra forma.

A luta silenciosa contra o lúpus

Além do vitiligo, Jackson foi diagnosticado em 1983 com Lúpus Eritematoso Discoide, uma forma da doença que afeta principalmente a pele. O lúpus causava inflamações, sensibilidade extrema à luz solar e lesões no couro cabeludo.

Essa condição explica por que o cantor era frequentemente visto com máscaras, chapéus e guarda-chuvas, itens necessários para se proteger dos raios UV que agravavam seus sintomas.

Um fato pouco conhecido é que o lúpus também afetou a estrutura de seu rosto. Registros médicos indicam que várias de suas cirurgias nasais foram, na verdade, procedimentos reconstrutivos necessários devido às dificuldades de cicatrização e cicatrizes causadas pela doença.

O uso de medicamentos e a controvérsia do clareamento

Para lidar com o vitiligo em estágio avançado, Jackson utilizou o creme Benoquin (monobenzona), o único tratamento aprovado para remover o pigmento remanescente em pacientes com a doença. Tubos desse medicamento foram encontrados em sua residência após sua morte.

O uso desse tratamento não era uma tentativa de "ficar branco" por estética, mas uma recomendação médica comum para pacientes que já perderam a maior parte da pigmentação natural.

Identidade e legado

Apesar da transformação visual, Michael Jackson sempre afirmou ter orgulho de sua herança. Músicas como "Black or White" e "They Don't Care About Us" reforçavam sua conexão com a comunidade negra e sua luta contra o racismo.

Para especialistas, a narrativa de que ele desejava ser branco é uma simplificação que ignora o impacto psicológico de viver sob o escrutínio público enquanto o próprio corpo se transforma devido a doenças graves.

Hoje, a história de Michael serve como um lembrete sobre a importância da empatia. O que muitos chamavam de excentricidade era, em grande parte, o esforço de um homem para esconder uma luta física e emocional que aconteceu longe dos olhos do mundo.

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