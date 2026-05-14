POLÊMICA

Projeto pode declarar Fábio Porchat 'persona non grata'; entenda

Proposta do deputado Rodrigo Amorim (PL) avança na Assembleia Legislativa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:26

Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record

Nesta semana, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deu sinal verde para um projeto de lei, no mínimo, inusitado: tornar o humorista e apresentador Fábio Porchat "persona non grata" no estado.

A iniciativa partiu do deputado Rodrigo Amorim (PL), que preside a comissão. Segundo o parlamentar, o motivo da "desomenagem" seriam as esquetes de humor do criador do Porta dos Fundos que tocam em temas religiosos, além de vídeos em que o artista faz críticas e xingamentos direcionados à equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fábio Porchat 1 de 7

A votação na CCJ não foi unânime. O placar terminou em 4 a 2 a favor da medida. Deputados como Alexandre Knoploch e Sarah Poncio votaram sim, enquanto Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD), se posicionaram contra.

Para Minc, o projeto beira o absurdo jurídico. O deputado argumenta que o título de "persona non grata" é um instrumento da diplomacia internacional usado entre países e não se aplica a cidadãos brasileiros dentro de seu próprio estado. “Não se faz uma lei para uma pessoa específica. Isso é uma mise-en-scène”, criticou Minc, sugerindo que o movimento tem mais valor de "palco" do que efeito prático, já que dificilmente seria sancionado pelo governo.

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos 1 de 10

Ao defender sua tese nas redes sociais, Rodrigo Amorim foi além, publicou um vídeo comparando a conduta de Porchat com a do ator Juliano Cazarré. Enquanto busca punir simbolicamente o humorista, o deputado propôs, simultaneamente, uma honraria para Cazarré, que recentemente gerou polêmica ao lançar um curso voltado para a "masculinidade".

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