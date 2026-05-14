Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Projeto pode declarar Fábio Porchat 'persona non grata'; entenda

Proposta do deputado Rodrigo Amorim (PL) avança na Assembleia Legislativa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de maio de 2026 às 10:26

Fábio Porchat
Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record

Nesta semana, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deu sinal verde para um projeto de lei, no mínimo, inusitado: tornar o humorista e apresentador Fábio Porchat "persona non grata" no estado.  

A iniciativa partiu do deputado Rodrigo Amorim (PL), que preside a comissão. Segundo o parlamentar, o motivo da "desomenagem" seriam as esquetes de humor do criador do Porta dos Fundos que tocam em temas religiosos, além de vídeos em que o artista faz críticas e xingamentos direcionados à equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Fábio Porchat

Fábio Porchat por Reprodução/Record
Fábio Porchat, Paulo Vieira e Tata Werneck no especial de 60 anos da Globo por Reprodução
Fábio Porchat nu em mar das Maldivas por Reprodução / Redes Sociais
Fábio Porchat e Sandy por Divulgação
Fabio Porchat ficou aliviado de saber que o Vasco se livrou do rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro por Reprodução/ Redes Sociais
Fábio Porchat e a namorada Priscila Castello Branco por reprodução Instagram
Fábio Porchat vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos por Reprodução/Record
1 de 7
Fábio Porchat por Reprodução/Record

A votação na CCJ não foi unânime. O placar terminou em 4 a 2 a favor da medida. Deputados como Alexandre Knoploch e Sarah Poncio votaram sim, enquanto Carlos Minc (PSB) e Luiz Paulo (PSD), se posicionaram contra.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Namorada de Fábio Porchat sofre tentativa de assalto e desabafa nas redes: 'Chateadíssima'

Fábio Porchat retorna à Record, vence prova e fatura R$ 83 mil em menos de 2 minutos

Senador quer tornar 'persona non grata' amigo de Donald Trump que chamou brasileiras de prostitutas

Leandra Leal se revolta após fala polêmica de Juliano Cazarré: 'Uma mentira repetida mil vezes não vai virar verdade'

Juliano Cazarré choca ao dizer em debate que 'mulheres matam mais que homens'

Para Minc, o projeto beira o absurdo jurídico. O deputado argumenta que o título de "persona non grata" é um instrumento da diplomacia internacional usado entre países e não se aplica a cidadãos brasileiros dentro de seu próprio estado. “Não se faz uma lei para uma pessoa específica. Isso é uma mise-en-scène”, criticou Minc, sugerindo que o movimento tem mais valor de "palco" do que efeito prático, já que dificilmente seria sancionado pelo governo.

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram
1 de 10
Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos por Reprodução/Instagram

Ao defender sua tese nas redes sociais, Rodrigo Amorim foi além, publicou um vídeo comparando a conduta de Porchat com a do ator Juliano Cazarré. Enquanto busca punir simbolicamente o humorista, o deputado propôs, simultaneamente, uma honraria para Cazarré, que recentemente gerou polêmica ao lançar um curso voltado para a "masculinidade".

  • O que acontece agora?

Se o projeto for aprovado no plenário por maioria simples, o efeito para Porchat será majoritariamente simbólico, uma espécie de "carimbo de desaprovação" oficial de parte do Legislativo fluminense. O humorista, que é carioca e mantém intensa agenda cultural no Rio, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Leia mais

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Álvaro detona Camila Loures após entrevista e influenciadores trocam acusações nas redes

Álvaro detona Camila Loures após entrevista e influenciadores trocam acusações nas redes

Imagem - Virginia fatura quase um salário mínimo por minuto e patrimônio anual impressiona

Virginia fatura quase um salário mínimo por minuto e patrimônio anual impressiona

Tags:

rio de Janeiro Fábio Porchat Justiça Projeto Alerj Assembleia Legislativa

Mais recentes

Imagem - Homem doa corpo da mãe para a ciência, descobre uso em experimento militar devastador e recebe indenização milionária

Homem doa corpo da mãe para a ciência, descobre uso em experimento militar devastador e recebe indenização milionária
Imagem - Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo

Alerta astrológico ativa testes kármicos até o dia 20 de maio e 5 signos entram em fase decisiva que pode virar tudo
Imagem - Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora

Alice Carvalho surge irreconhecível para viver Marta em novo filme e revela 'bênção' da jogadora