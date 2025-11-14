PERIGO

Namorada de Fábio Porchat sofre tentativa de assalto e desabafa nas redes: 'Chateadíssima'

Priscila Castello Branco mostra ferimentos após ter vidro do carro estourado durante corrida de aplicativo

Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:21

Priscila Castello Branco mostra ferimentos após ter vidro do carro estourado em tentativa de assalto Crédito: Reprodução

A atriz Priscila Castello Branco, namorada do humorista Fábio Porchat, viveu momentos de tensão na tarde desta quinta-feira em São Paulo. Ela contou que sofreu uma tentativa de assalto enquanto seguia em um carro de aplicativo pela Avenida 23 de Maio e dividiu o susto com os seguidores.

Em uma série de Stories, Priscila apareceu emocionada e exibiu as lesões causadas pelos estilhaços após o vidro da janela ser quebrado durante a abordagem. “Acabou de acontecer”, escreveu ao mostrar o estado do veículo. “Quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que você mora.”

A atriz relatou que o motorista também ficou abalado. “Ele é um trabalhador, estava só fazendo o serviço dele. E aí vem um moleque, de moletom, capuz preto, estoura o vidro e voa vidro para tudo quanto é lado”, descreveu.