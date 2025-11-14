Acesse sua conta
Namorada de Fábio Porchat sofre tentativa de assalto e desabafa nas redes: 'Chateadíssima'

Priscila Castello Branco mostra ferimentos após ter vidro do carro estourado durante corrida de aplicativo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:21

Priscila Castello Branco mostra ferimentos após ter vidro do carro estourado em tentativa de assalto
Priscila Castello Branco mostra ferimentos após ter vidro do carro estourado em tentativa de assalto Crédito: Reprodução

A atriz Priscila Castello Branco, namorada do humorista Fábio Porchat, viveu momentos de tensão na tarde desta quinta-feira em São Paulo. Ela contou que sofreu uma tentativa de assalto enquanto seguia em um carro de aplicativo pela Avenida 23 de Maio e dividiu o susto com os seguidores.

Em uma série de Stories, Priscila apareceu emocionada e exibiu as lesões causadas pelos estilhaços após o vidro da janela ser quebrado durante a abordagem. “Acabou de acontecer”, escreveu ao mostrar o estado do veículo. “Quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que você mora.”

A atriz relatou que o motorista também ficou abalado. “Ele é um trabalhador, estava só fazendo o serviço dele. E aí vem um moleque, de moletom, capuz preto, estoura o vidro e voa vidro para tudo quanto é lado”, descreveu.

Apesar do susto, Priscila tranquilizou os fãs e disse que passa bem. “Só para dizer que eu estou bem. Chateadíssima, é uma tristeza, é um susto. Você vai trabalhar, você volta do trabalho… e acontece isso.”

