Brilho social: Sagitário e Aquário lideram este sábado com encontros marcantes (10 de janeiro)

Saiba por que seu círculo social é a chave para a virada de chave em 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sábado é dia de sair de casa, mas para Sagitário e Aquário, o convite astral vai muito além da diversão. Com a Lua transitando pelo signo da balança e da justiça, suas conexões sociais ganham um peso de ouro.

Uma conversa informal em um café ou um encontro com amigos de longa data pode se transformar na ponte para um novo emprego ou uma parceria de negócios revolucionária. A energia é de troca intelectual e de expansão de horizontes.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para o sagitariano, o carisma está no nível máximo. Você será o centro das atenções em grupos, e sua capacidade de unir as pessoas em prol de uma causa será notada. É um excelente momento para engajamentos coletivos ou projetos que envolvam muita gente.

Já o aquariano sente uma fome de conhecimento e cultura. O contato com pessoas de mentalidade diferente ou de outras nacionalidades abrirá sua mente para possibilidades que você sequer havia cogitado em dezembro.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

O Sol em Capricórnio atua como um âncora para toda essa agitação. Ele garante que, apesar do clima de festa, você não perca o foco no que é prático e rentável. É a combinação perfeita: a simpatia de Libra abre a porta, e a seriedade de Capricórnio fecha o contrato.

Se você tem um projeto parado, apresente-o hoje para um amigo de confiança; o feedback que você receberá será o divisor de águas que faltava para colocar os planos em prática.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Uma decisão muda tudo hoje (10 de janeiro) e alguns signos sentem a virada no ar

Dia 10 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Esse signo enfrenta um teste importante do universo em 2026

Saúde e movimento andam juntos hoje. Nada de ficar parado no sofá! Caminhadas ao ar livre, esportes coletivos ou apenas bater perna pela cidade farão um bem enorme para o seu pulmão e para a sua mente.

O universo está pedindo circulação: de ar, de ideias e de pessoas. Se jogue na vida com elegância e diplomacia, pois os frutos colhidos hoje serão saboreados durante todo o primeiro trimestre de 2026.

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte Anjo

