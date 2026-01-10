ASTROLOGIA

Brilho social: Sagitário e Aquário lideram este sábado com encontros marcantes (10 de janeiro)

Saiba por que seu círculo social é a chave para a virada de chave em 2026

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sábado é dia de sair de casa, mas para Sagitário e Aquário, o convite astral vai muito além da diversão. Com a Lua transitando pelo signo da balança e da justiça, suas conexões sociais ganham um peso de ouro.

Uma conversa informal em um café ou um encontro com amigos de longa data pode se transformar na ponte para um novo emprego ou uma parceria de negócios revolucionária. A energia é de troca intelectual e de expansão de horizontes.



Para o sagitariano, o carisma está no nível máximo. Você será o centro das atenções em grupos, e sua capacidade de unir as pessoas em prol de uma causa será notada. É um excelente momento para engajamentos coletivos ou projetos que envolvam muita gente.

Já o aquariano sente uma fome de conhecimento e cultura. O contato com pessoas de mentalidade diferente ou de outras nacionalidades abrirá sua mente para possibilidades que você sequer havia cogitado em dezembro.



O Sol em Capricórnio atua como um âncora para toda essa agitação. Ele garante que, apesar do clima de festa, você não perca o foco no que é prático e rentável. É a combinação perfeita: a simpatia de Libra abre a porta, e a seriedade de Capricórnio fecha o contrato.

Se você tem um projeto parado, apresente-o hoje para um amigo de confiança; o feedback que você receberá será o divisor de águas que faltava para colocar os planos em prática.



Saúde e movimento andam juntos hoje. Nada de ficar parado no sofá! Caminhadas ao ar livre, esportes coletivos ou apenas bater perna pela cidade farão um bem enorme para o seu pulmão e para a sua mente.