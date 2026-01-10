ASTROLOGIA

Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

O dia convida a reduzir o ritmo, ouvir mais as próprias emoções e evitar decisões impulsivas

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 10 de janeiro, chega com uma energia mais introspectiva, ideal para cuidar das relações, reorganizar pensamentos e respeitar limites pessoais. Não é um dia de pressa, mas de percepção. As cores e os números da sorte funcionam como guias sutis para encontrar equilíbrio, conforto e clareza nas atitudes.

Áries: O dia pede menos confronto e mais escuta. Respeitar o próprio ritmo evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 6

Touro: Conforto e segurança emocional ganham prioridade. Bom momento para fortalecer vínculos e cuidar do lar.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 4

Gêmeos: Conversas profundas ajudam a resolver mal-entendidos. Evite dispersão e foque no que realmente importa.

Cor da sorte: Amarelo suave

Número da sorte: 11

Câncer: Sensibilidade em alta favorece encontros afetivos e momentos de acolhimento. Confie na sua intuição.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O sábado pede menos controle e mais leveza. Delegar e relaxar fazem bem ao emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 19

Virgem: Organização emocional será tão importante quanto a prática. Não cobre perfeição de si nem dos outros.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

Libra: Harmonia vem de escolhas sinceras. Um acordo ou reconciliação pode trazer alívio inesperado.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Emoções profundas pedem cuidado e silêncio estratégico. Nem tudo precisa ser dito hoje.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 13

Sagitário: O dia favorece descanso e prazer simples. Evite exageros e respeite seus limites físicos.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 5

Capricórnio: Desligar-se um pouco das obrigações ajuda a recuperar energia. Momentos familiares fazem bem.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas surgem quando você desacelera. Permita-se mudar planos sem culpa.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 22

Peixes: O sábado traz acolhimento emocional e conexões sinceras. Excelente dia para cuidar de si.

Cor da sorte: Lilás