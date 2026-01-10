Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09:00
O sábado, dia 10 de janeiro, chega com uma energia mais introspectiva, ideal para cuidar das relações, reorganizar pensamentos e respeitar limites pessoais. Não é um dia de pressa, mas de percepção. As cores e os números da sorte funcionam como guias sutis para encontrar equilíbrio, conforto e clareza nas atitudes.
Áries: O dia pede menos confronto e mais escuta. Respeitar o próprio ritmo evita desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Azul-claro
Número da sorte: 6
Touro: Conforto e segurança emocional ganham prioridade. Bom momento para fortalecer vínculos e cuidar do lar.
Cor da sorte: Verde-musgo
Número da sorte: 4
Gêmeos: Conversas profundas ajudam a resolver mal-entendidos. Evite dispersão e foque no que realmente importa.
Cor da sorte: Amarelo suave
Número da sorte: 11
Câncer: Sensibilidade em alta favorece encontros afetivos e momentos de acolhimento. Confie na sua intuição.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: O sábado pede menos controle e mais leveza. Delegar e relaxar fazem bem ao emocional.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 19
Virgem: Organização emocional será tão importante quanto a prática. Não cobre perfeição de si nem dos outros.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 8
Libra: Harmonia vem de escolhas sinceras. Um acordo ou reconciliação pode trazer alívio inesperado.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 7
Escorpião: Emoções profundas pedem cuidado e silêncio estratégico. Nem tudo precisa ser dito hoje.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 13
Sagitário: O dia favorece descanso e prazer simples. Evite exageros e respeite seus limites físicos.
Cor da sorte: Verde-claro
Número da sorte: 5
Capricórnio: Desligar-se um pouco das obrigações ajuda a recuperar energia. Momentos familiares fazem bem.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 10
Aquário: Ideias criativas surgem quando você desacelera. Permita-se mudar planos sem culpa.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 22
Peixes: O sábado traz acolhimento emocional e conexões sinceras. Excelente dia para cuidar de si.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 3