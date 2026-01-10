Acesse sua conta
Cor e número da sorte deste sábado (10 de janeiro) apontam escolhas que pedem calma e consciência emocional

O dia convida a reduzir o ritmo, ouvir mais as próprias emoções e evitar decisões impulsivas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 09:00

Signos, cores e números
Signos, cores e números Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, dia 10 de janeiro, chega com uma energia mais introspectiva, ideal para cuidar das relações, reorganizar pensamentos e respeitar limites pessoais. Não é um dia de pressa, mas de percepção. As cores e os números da sorte funcionam como guias sutis para encontrar equilíbrio, conforto e clareza nas atitudes.

Áries: O dia pede menos confronto e mais escuta. Respeitar o próprio ritmo evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 6

Touro: Conforto e segurança emocional ganham prioridade. Bom momento para fortalecer vínculos e cuidar do lar.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 4

Gêmeos: Conversas profundas ajudam a resolver mal-entendidos. Evite dispersão e foque no que realmente importa.

Cor da sorte: Amarelo suave

Número da sorte: 11

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Câncer: Sensibilidade em alta favorece encontros afetivos e momentos de acolhimento. Confie na sua intuição.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: O sábado pede menos controle e mais leveza. Delegar e relaxar fazem bem ao emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 19

Virgem: Organização emocional será tão importante quanto a prática. Não cobre perfeição de si nem dos outros.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 8

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: Harmonia vem de escolhas sinceras. Um acordo ou reconciliação pode trazer alívio inesperado.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Escorpião: Emoções profundas pedem cuidado e silêncio estratégico. Nem tudo precisa ser dito hoje.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 13

Sagitário: O dia favorece descanso e prazer simples. Evite exageros e respeite seus limites físicos.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 5

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Desligar-se um pouco das obrigações ajuda a recuperar energia. Momentos familiares fazem bem.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas surgem quando você desacelera. Permita-se mudar planos sem culpa.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 22

Peixes: O sábado traz acolhimento emocional e conexões sinceras. Excelente dia para cuidar de si.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 3

