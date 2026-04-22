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Juliano Cazarré anuncia evento para homens e revolta famosos: 'Discurso que mata mulheres todos os dias'

Projeto com foco em paternidade, fé e liderança gera reação negativa de artistas, que acusam ator de reforçar ideias perigosas

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 09:53

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos Crédito: Reprodução/Instagram

Juliano Cazarré voltou a causar polêmica ao anunciar o evento "O Farol e a Forja”, voltado exclusivamente ao público masculino. Descrito como "o maior encontro de homens do Brasil", o projeto acontece entre os dias 24 e 26 de julho, em São Paulo, e propõe debates sobre temas como liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde masculina e espiritualidade.

Conhecido por suas posições conservadoras desde que se converteu ao catolicismo, em 2018, o ator afirmou que a iniciativa nasceu de uma "recusa em ficar calado" diante do que considera um enfraquecimento da figura masculina na sociedade. "Ele sabia que ia apanhar. E criou esse evento mesmo assim", diz um dos textos de divulgação, referindo-se ao ator, que esteve no ar como Jorginho em "Três Graças", na terceira pessoa.

Juliano Cazarré anuncia projeto voltado ao público masculino e é criticado por famosos 1 de 10

O evento já conta com alguns nomes confirmados, como o psiquiatra Ítalo Marsili e o ator Nelson Freitas. Mas a repercussão foi marcada por críticas contundentes de colegas da classe artística.

Marjorie Estiano foi uma das mais incisivas ao comentar a publicação do ator: "Juliano…você não criou…você só tá reproduzindo em maior ou menor grau, na verdade, um discurso que já é ampla e profundamente difundido, enraizado e que mata mulheres todos os dias…por favor, dá uma olhada pra isso…", escreveu.

Já Claudia Abreu reagiu de forma direta ao contexto brasileiro: "Num país com recorde de feminicídios…". Para Elisa Lucinda, a proposta é um "grande e preocupante delírio" e coloca o ator "na contramão dos avanços do mundo".

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

O ator Paulo Betti também ironizou a comunicação do projeto: "É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade".

A programação do encontro será dividida em três dias temáticos: o primeiro dedicado à vida profissional e ao legado; o segundo à família, paternidade, dieta e cultura; e o terceiro à vida interior, com missas, oração e o que Cazarré chama de "batalha espiritual". O evento reunirá outros nomes ligados ao universo conservador e cristão.