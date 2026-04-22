BBB 26

Milena causa climão ao vivo ao questionar depoimento de mãe na final do BBB 26: 'Nunca me chamou'

Ex-sister cochichou no Bate-Papo BBB, deixou apresentadores sem reação e criticou escolha feita pela produção

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2026 às 08:39

Milena no Bate-Papo BBB Crédito: Reprodução

Milena seguiu rendendo assunto após a final do BBB 26. Durante participação no Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira (22), a vice-campeã protagonizou um climão ao sussurrar sobre a presença de uma mulher que apareceu nos vídeos exibidos pela produção no programa ao vivo representando um grupo de mães.

Enquanto conversava com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Milena cochichou: "Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou para nenhuma festa, tá? E o filho dela não me curte muito. Por que foi ela?". A fala deixou os apresentadores visivelmente sem graça, e eles logo tentaram mudar de assunto.

Milena e Ana Paula 1 de 12

Ceci admitiu que não conseguiu entender o comentário no momento: "Eu não entendi nada desse cochicho, eu não escuto direito e o diretor tá aqui no meu ponto", disse. Já Gil sinalizou que havia compreendido, mas preferiu encerrar o assunto: "Eu escutei, a gente vai [conversar]".

Na tentativa de contornar o climão, Ceci ainda reforçou que aquele tipo de conversa não deveria acontecer durante a transmissão: "Ah, de hoje? Ah, gente, a gente não pode cochichar, fazer isso com o público, mas a gente vai conversar no particular".

Milena sussurra: "Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou pra nenhuma festa... porque foi ela? Eu não entendi!" #BBB26 pic.twitter.com/RzRgdqog5v — Central Reality (@centralreality) April 22, 2026

O incômodo de Milena, no entanto, já tinha sido demonstrado pouco antes. A ex-sister havia questionado a escolha da representante ainda dentro do confinamento, demonstrando estranhamento com a participação da mulher no programa. Ao comentar o episódio com Ana Paula Renault, ouviu uma reação direta da jornalista: "Queria aparecer na Globo!".

Milena reage ao público que está torcendo por ela em Teófilo Otoni e descobre que um grupo de 500 mães se juntaram para defendê-la! #BBB26 pic.twitter.com/NAkTIF0XqA — Central Reality (@centralreality) April 22, 2026