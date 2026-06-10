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Bilionário, Cristiano Ronaldo nunca esqueceu funcionária do McDonald's que o ajudou quando passava fome

Muito antes de acumular uma fortuna bilionária, o astro português enfrentou dificuldades financeiras na adolescência e contou com a ajuda de funcionárias de uma lanchonete para se alimentar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:00

CR7 já passou fome
CR7 já passou fome Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje dono de uma das maiores fortunas do esporte mundial, Cristiano Ronaldo já viveu uma realidade muito diferente daquela que exibe atualmente. Antes dos títulos, contratos milionários e mansões de luxo, o português enfrentou dificuldades financeiras quando se mudou para Lisboa em busca do sonho de se tornar jogador profissional.

Na época, ainda adolescente, Ronaldo morava longe da família e nem sempre tinha dinheiro suficiente para se alimentar. Foi nesse período que um gesto simples marcou sua vida para sempre.

Paula Leça dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução
Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
Paula Leça por Reprodução
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Cristiano Ronaldo e Paula Leça por Reprodução

Segundo o próprio jogador contou em entrevistas, ele costumava ir até um restaurante do McDonald's próximo ao local onde vivia. No fim do expediente, algumas funcionárias separavam hambúrgueres que sobravam e os entregavam ao jovem atleta e aos amigos.

Anos depois, já consagrado como um dos maiores nomes da história do futebol, Cristiano revelou que nunca esqueceu a ajuda recebida.

A história ganhou repercussão internacional quando o craque fez um apelo público para encontrar as mulheres que o ajudaram durante aquele período difícil. Uma delas, identificada como Edna, acabou sendo localizada por uma rádio portuguesa.

Edna dava hambúrgueres pra CR7

Paula Leça, uma das funcionárias do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Paula Leça, a "menina dos hambúrgueres", aceita convite de Cristiano Ronaldo para jantar por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Paula Leça, confirmou que o futuro craque estava entre os meninos que esperavam por uma sobra na porta do restaurante por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Edna também recordou os tempos em que, além de Ronaldo, outros jovens atletas apareciam no local em busca de comida por Edna dava hambúrgueres pra CR7
'Nunca me esqueci': Cristiano Ronaldo fala sobre emoção ao rever atendente do McDonald’s por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Paula Leça, uma das funcionárias do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Em conversa com o jornal Record, de Portugal, Edna contou que soube da lembrança do craque por meio de seu pai por Edna dava hambúrgueres pra CR7
Edna, funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Reprodução
Edna Caldas, uma das funcionárias do McDonald’s que ajudou Cristiano Ronaldo por Reprodução
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Paula Leça, uma das funcionárias do McDonald's que dava hambúrguer de graça para Cristiano Ronaldo quando ele passava fome por Edna dava hambúrgueres pra CR7

O reencontro foi marcado por emoção. Em entrevistas, Ronaldo agradeceu o carinho recebido quando ainda era apenas um garoto tentando construir uma carreira no futebol. O jogador também manifestou o desejo de receber as ex-funcionárias em sua casa como forma de retribuir a generosidade.

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Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

A lembrança se tornou uma das histórias mais conhecidas da trajetória do português justamente por mostrar um lado pouco lembrado de sua vida. Antes de se tornar bilionário e conquistar praticamente todos os títulos possíveis no futebol, Cristiano Ronaldo precisou enfrentar dificuldades comuns a muitos jovens que deixam a família em busca de oportunidades.

Décadas depois, ele continua citando o episódio como uma das demonstrações de bondade que mais o marcaram fora dos gramados.

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