Bilionário, Cristiano Ronaldo nunca esqueceu funcionária do McDonald's que o ajudou quando passava fome

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Fernanda Varela
Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:00
Hoje dono de uma das maiores fortunas do esporte mundial, Cristiano Ronaldo já viveu uma realidade muito diferente daquela que exibe atualmente. Antes dos títulos, contratos milionários e mansões de luxo, o português enfrentou dificuldades financeiras quando se mudou para Lisboa em busca do sonho de se tornar jogador profissional.
Na época, ainda adolescente, Ronaldo morava longe da família e nem sempre tinha dinheiro suficiente para se alimentar. Foi nesse período que um gesto simples marcou sua vida para sempre.
Paula Leça dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo
Segundo o próprio jogador contou em entrevistas, ele costumava ir até um restaurante do McDonald's próximo ao local onde vivia. No fim do expediente, algumas funcionárias separavam hambúrgueres que sobravam e os entregavam ao jovem atleta e aos amigos.
Anos depois, já consagrado como um dos maiores nomes da história do futebol, Cristiano revelou que nunca esqueceu a ajuda recebida.
A história ganhou repercussão internacional quando o craque fez um apelo público para encontrar as mulheres que o ajudaram durante aquele período difícil. Uma delas, identificada como Edna, acabou sendo localizada por uma rádio portuguesa.
Edna dava hambúrgueres pra CR7
O reencontro foi marcado por emoção. Em entrevistas, Ronaldo agradeceu o carinho recebido quando ainda era apenas um garoto tentando construir uma carreira no futebol. O jogador também manifestou o desejo de receber as ex-funcionárias em sua casa como forma de retribuir a generosidade.
A lembrança se tornou uma das histórias mais conhecidas da trajetória do português justamente por mostrar um lado pouco lembrado de sua vida. Antes de se tornar bilionário e conquistar praticamente todos os títulos possíveis no futebol, Cristiano Ronaldo precisou enfrentar dificuldades comuns a muitos jovens que deixam a família em busca de oportunidades.
Décadas depois, ele continua citando o episódio como uma das demonstrações de bondade que mais o marcaram fora dos gramados.