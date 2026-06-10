TÉRMINO

Bella Longuinho relata agressão, anuncia fim do namoro e faz alerta: 'Não aceitem nenhum pedido de desculpa'

Influenciadora afirmou ter sido agredida pelo namorado durante uma festa e disse que decidiu encerrar o relacionamento após o episódio

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 08:03

Bella Longuinho falou sobre fim do relacionamento com Wil Leite Crédito: Reprodução/Instagram

Bella Longuinho usou as redes sociais, nesta terça-feira (9), para confirmar o fim de seu relacionamento com Wil Leite. Em um vídeo publicado em seu perfil, a influenciadora apareceu visivelmente abalada, confirmou ter sido agredida pelo então namorado e fez um alerta para outras mulheres.

"Muita gente já está sabendo, já está saindo em alguns sites. E realmente, eu fui agredida pelo meu namorado numa festa em público, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida", declarou Bella. A agressão teria acontecido no último domingo (7), em São Paulo.

Bella Longuinho anunciou fim do relacionamento com Wil Leite 1 de 22

A influenciadora contou que tentou conversar com o parceiro após o ocorrido, mas decidiu encerrar a relação mesmo após receber um pedido de desculpas.

"Eu me senti muito mal. Eu tentei conversar e tudo mais, e ele me pediu perdão, mas, enfim, eu acho que é uma coisa imperdoável. Nunca conseguiria perdoar uma coisa dessa. É uma coisa horrível, que eu não desejo que ninguém passe na vida. E é isso, gente, acabou", afirmou.

Bella aproveitou o pronunciamento para incentivar outras mulheres a não aceitarem situações de violência dentro de relacionamentos.

"Não aceitem nenhum pedido de desculpa. Isso vai acontecer de novo, e eu acho que ninguém merece passar por isso. Podem saber que eu já estou segura, que está tudo bem, e a gente terminou da melhor forma possível, tentei ser o mais transparente com ele possível", disse.

Em seguida, ela explicou que decidiu tornar o caso público para evitar especulações sobre o término. "Não se calem, não aceitem agressão nenhuma, e eu não ficaria calada numa situação dessa, e eu quero que vocês saibam o motivo do término do meu relacionamento. Não vou entrar em muitos detalhes porque não é algo que me sinto confortável de estar falando aqui, mas eu sei que vocês não vão parar de comentar nas minhas coisas", declarou.

Antes e depois da transição de gênero de Bella Longuinho 1 de 7

Ao encerrar o vídeo, Bella voltou a alertar outras mulheres sobre relacionamentos abusivos. "Nunca aceite nenhum tipo de agressão na vida de vocês porque gente não muda", frisou.

Horas antes do pronunciamento da influenciadora, um usuário das redes sociais afirmou ter presenciado a agressão. Segundo o relato publicado na internet, ele teria registrado um boletim de ocorrência para denunciar o caso à polícia.

Até o momento, Wil Leite não se pronunciou publicamente sobre as acusações. O perfil dele no Instagram foi desativado e ele não foi localizado pela imprensa.

? Bella Longuinho deu FIM ao seu relacionamento com Will Leite após ser AGR*DIDA! pic.twitter.com/IBN6UV53p3 — POPTime (@poptime) June 10, 2026

O relacionamento entre Bella e Wil havia sido assumido publicamente em 2 de janeiro de 2026 e durou cerca de seis meses. Ao longo desse período, a influenciadora chegou a compartilhar mensagens de agradecimento ao então namorado pelo apoio recebido durante sua transição de gênero.

Em uma publicação feita anteriormente nas redes sociais, Bella destacou a importância do companheiro em um dos momentos mais marcantes de sua vida.

"2025 não foi um ano fácil. A transição nunca é simples, nunca é leve sozinha. Mas ter você ao meu lado transformou medo em coragem, dor em acolhimento e insegurança em amor. Obrigada por segurar minha mão em cada etapa, por me lembrar todos os dias que eu não estava sozinha", escreveu.