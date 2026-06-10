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Com fortuna de R$ 10,4 bilhões, cantora se torna a mais rica do mundo e conquista posto inédito na música

Sucesso da turnê The Eras Tour impulsionou o patrimônio da artista, que alcançou um marco histórico na indústria da música.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 09:00

Taylor Swift na era 'The Life of a Showgirl' Crédito: Divulgação

A cantora Taylor Swift alcançou mais um feito histórico na carreira. Aos 35 anos, a artista passou a ser apontada como a cantora mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 10,4 bilhões na cotação atual.

Grande parte desse patrimônio foi construída graças ao sucesso da The Eras Tour, que percorreu diversos países e se consolidou como a turnê mais lucrativa da história da música. A série de apresentações passou pelo Brasil e mobilizou milhões de fãs ao redor do mundo.

Mansão de R$ 97 milhões que pode ser o novo lar de Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift por Reprodução
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
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Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram

Além da arrecadação bilionária com os shows, o desempenho financeiro da turnê permitiu que a artista retomasse o controle de parte importante de sua obra. Segundo a revista Forbes, Taylor desembolsou cerca de US$ 360 milhões para recomprar os direitos de suas gravações originais, encerrando uma disputa que se tornou um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória profissional.

O crescimento patrimonial também foi impulsionado pelos lançamentos recentes da cantora. Entre os projetos que contribuíram para ampliar sua receita estão os álbuns The Tortured Poets Department e The Life of a Showgirl.

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Ao longo dos últimos anos, Taylor Swift transformou sua carreira em um fenômeno comercial que ultrapassa a música. Além das vendas de discos e do sucesso das plataformas de streaming, a artista consolidou uma das marcas mais valiosas da indústria do entretenimento.

O resultado coloca a cantora em um seleto grupo de bilionários que construíram a maior parte de suas fortunas diretamente a partir do trabalho artístico, reforçando sua posição como uma das figuras mais influentes da cultura pop mundial.

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