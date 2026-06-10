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Neymar leva para a Copa do Mundo relógios avaliados em mais de R$ 21 milhões; veja os modelos

Jogador mostrou parte de sua coleção de luxo ao organizar a bagagem para o torneio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 10:05

Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo
Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo Crédito: Reprodução

Neymar voltou a chamar atenção fora dos gramados, às vésperas do início da Copa do Mundo. Em um vídeo publicado no canal de YouTube de Cris Guedes, amigo do jogador, o atacante aparece organizando a bagagem para a competição e separando uma seleção de relógios de luxo avaliados em mais de R$ 21 milhões.

A escolha reúne modelos de algumas das marcas mais prestigiadas da relojoaria mundial, incluindo Rolex, Patek Philippe, Richard Mille, Audemars Piguet e Jacob & Co. Somadas, as peças ultrapassam 4,1 milhões de dólares.

Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo

Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução
Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie 5811/1460G-001 (R$ 3,7 milhões): versão em ouro branco do clássico Nautilus, totalmente cravejada de diamantes na caixa, mostrador e pulseira por Reprodução
Rolex Cosmograph Daytona (R$ 1,5 milhão): versão de luxo do tradicional cronógrafo da Rolex, com luneta cravejada de diamantes e mostrador em madrepérola por Reprodução
Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther Tourbillon (R$ 1,4 milhão): edição limitada criada em parceria com a Marvel, inspirada no super-herói Pantera Negra por Reprodução
Richard Mille RM 68-01 Cyril Kongo Tourbillon (R$ 10,7 milhões): criado em parceria com o artista francês Cyril Kongo por Reprodução
Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph 5980/60G-001 (R$ 1 milhão): versão em ouro branco do icônico Nautilus, equipada com função cronógrafo flyback e pulseira de tecido azul por Reprodução
Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução
Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução
Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução
Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução
Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução
Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução
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Relógios que Neymar levou para a Copa do Mundo por Reprodução

Entre os destaques está o Patek Philippe Nautilus Haute Joaillerie 5811/1460G-001, avaliado em aproximadamente R$ 3,7 milhões. O modelo é uma versão do tradicional Nautilus produzida em ouro branco e totalmente cravejada de diamantes.

Outro relógio que chamou atenção foi o Richard Mille RM 68-01 Cyril Kongo Tourbillon, peça criada em parceria com o artista francês Cyril Kongo. Conhecido por unir alta relojoaria e arte urbana, o modelo está avaliado em cerca de R$ 10,7 milhões.

A coleção escolhida por Neymar também inclui o Rolex Daytona Mother of Pearl Diamond, estimado em R$ 515 mil, com mostrador em madrepérola e diamantes, além do Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther Tourbillon, edição limitada inspirada no personagem Pantera Negra e avaliada em aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Outro destaque é o Patek Philippe Nautilus Flyback Chronograph 5980/60G-001, avaliado em cerca de R$ 950 mil. O modelo possui caixa em ouro branco e pulseira de tecido azul.

A lista ainda conta com o Rolex Daytona "Eye of the Tiger" 116588TBR, estimado em R$ 1,08 milhão, o recém-lançado Rolex Land-Dweller Rose Gold, avaliado em aproximadamente R$ 280 mil, o Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon Titanium, inspirado no hipercarro Bugatti Chiron e estimado em R$ 1,7 milhão, além do Rolex Lady-Datejust Diamonds 279458RBR, modelo feminino em ouro amarelo totalmente cravejado de diamantes, avaliado em cerca de R$ 670 mil.

Apesar da impressionante seleção, o vídeo deixa claro que os relógios escolhidos representam apenas uma pequena parte da coleção do atleta. Nas imagens, é possível ver diversas gavetas repletas de outros modelos, incluindo peças raras que raramente aparecem em público.

Para efeito de comparação, o valor dos relógios levados por Neymar para a Copa do Mundo corresponde a quase metade dos R$ 50 milhões atribuídos à mansão onde ele vive com Bruna Biancardi no Morro Santa Terezinha. O imóvel conta com dez suítes, três lavabos e garagem para vinte veículos.

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