Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anitta faz piada com 'tigrinho' em viagem para a Copa do Mundo e web vê alfinetada para Virginia Fonseca

Cantora improvisou música durante voo e chamou atenção ao citar universo das apostas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:38

Anitta improvisa música em jatinho
Anitta improvisa música em jatinho Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta chamou atenção, nesta terça-feira (9), ao compartilhar um vídeo gravado dentro de um jatinho a caminho da Copa do Mundo. Durante o voo, a cantora improvisou uma música divertida sobre a viagem, a estrutura da aeronave e a comida servida a bordo, mas um trecho específico acabou repercutindo entre os internautas.

"Alô, galera, vou falar pra vocês. Tô feliz no simples, bora lá falar em inglês. Pedi um monte de comida delícia, bora engordar e ficar na preguiça. Vou cantar! Na abertura da Copa, agora tu que é meu melhor amigo, se joga. Olha essa estrutura, que maneirinho. Tô tirando onda, tudo isso sem tigrinho", cantou a artista.

Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos

'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
'Tá na Mira': Clipe que Anitta 'odiou' vaza após 12 anos por Reprodução/Redes Sociais

"Ui, mas eu tô na humildade. Aqui, casa correria de verdade. Olha a comissária! Deixa ela passar aqui, ela não é otária. Pega a visão. Bora lá, não tem espera", completou.

A gravação foi publicada nas redes sociais da cantora e rapidamente repercutiu entre os seguidores, especialmente por surgir em meio às recentes notícias envolvendo Virginia Fonseca e plataformas de apostas. Nos comentários, diversos internautas associaram a menção ao "tigrinho" à polêmica que voltou a cercar a influenciadora nos últimos dias.

Segundo reportagem da revista Piauí, Virginia estaria sendo investigada pela Polícia Federal. De acordo com a publicação, a apuração teria sido motivada por informações presentes em Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Coaf.

Até a publicação da matéria, a assessoria de Virginia não havia se manifestado. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.

Leia mais

Imagem - O que está por trás da crise de Alberto Cowboy e Priscilla? Bastidores apontam disputa por fama e espaço

O que está por trás da crise de Alberto Cowboy e Priscilla? Bastidores apontam disputa por fama e espaço

Imagem - Áudio vazado expõe briga explosiva entre Alberto Cowboy e esposa durante viagem: 'Você é muito machista'

Áudio vazado expõe briga explosiva entre Alberto Cowboy e esposa durante viagem: 'Você é muito machista'

Imagem - Como é a mansão de Lucas Lucco na Barra da Tijuca com piscina, quatro suítes e decoração repleta de presentes de fãs

Como é a mansão de Lucas Lucco na Barra da Tijuca com piscina, quatro suítes e decoração repleta de presentes de fãs

Tags:

Virginia Anitta Virginia Fonseca

Mais recentes

Imagem - Bella Longuinho relata agressão, anuncia fim do namoro e faz alerta: 'Não aceitem nenhum pedido de desculpa'

Bella Longuinho relata agressão, anuncia fim do namoro e faz alerta: 'Não aceitem nenhum pedido de desculpa'
Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - Bilionário brasileiro que controla Burger King leva vida discreta na Suíça e se dedica a ajudar quem precisa

Bilionário brasileiro que controla Burger King leva vida discreta na Suíça e se dedica a ajudar quem precisa