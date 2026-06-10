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Anitta faz piada com 'tigrinho' em viagem para a Copa do Mundo e web vê alfinetada para Virginia Fonseca

Cantora improvisou música durante voo e chamou atenção ao citar universo das apostas

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:38

Anitta improvisa música em jatinho Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta chamou atenção, nesta terça-feira (9), ao compartilhar um vídeo gravado dentro de um jatinho a caminho da Copa do Mundo. Durante o voo, a cantora improvisou uma música divertida sobre a viagem, a estrutura da aeronave e a comida servida a bordo, mas um trecho específico acabou repercutindo entre os internautas.

"Alô, galera, vou falar pra vocês. Tô feliz no simples, bora lá falar em inglês. Pedi um monte de comida delícia, bora engordar e ficar na preguiça. Vou cantar! Na abertura da Copa, agora tu que é meu melhor amigo, se joga. Olha essa estrutura, que maneirinho. Tô tirando onda, tudo isso sem tigrinho", cantou a artista.

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"Ui, mas eu tô na humildade. Aqui, casa correria de verdade. Olha a comissária! Deixa ela passar aqui, ela não é otária. Pega a visão. Bora lá, não tem espera", completou.

A gravação foi publicada nas redes sociais da cantora e rapidamente repercutiu entre os seguidores, especialmente por surgir em meio às recentes notícias envolvendo Virginia Fonseca e plataformas de apostas. Nos comentários, diversos internautas associaram a menção ao "tigrinho" à polêmica que voltou a cercar a influenciadora nos últimos dias.

Segundo reportagem da revista Piauí, Virginia estaria sendo investigada pela Polícia Federal. De acordo com a publicação, a apuração teria sido motivada por informações presentes em Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Coaf.

Até a publicação da matéria, a assessoria de Virginia não havia se manifestado. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.