CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Lucas Lucco na Barra da Tijuca com piscina, quatro suítes e decoração repleta de presentes de fãs

Cantor abriu as portas do imóvel em condomínio de luxo no Rio de Janeiro e revelou detalhes da casa

Heider Sacramento

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:00

Lucas Lucco viveu em uma mansão na Barra da Tijuca Crédito: Reprodução

Muito antes de se tornar um dos principais nomes do sertanejo e ganhar projeção na televisão, Lucas Lucco já sonhava em construir um espaço que refletisse sua personalidade. O resultado é uma mansão localizada em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que combina lazer, objetos afetivos e uma decoração cheia de referências pessoais.

O imóvel chama atenção logo à primeira vista pela arquitetura moderna e pelos amplos painéis de vidro espalhados pelos ambientes. A fachada envidraçada garante iluminação natural abundante e cria uma integração constante entre os espaços internos e externos da residência.

Na área social, a decoração foge do convencional. Entre os itens que mais chamam atenção estão uma lambreta vintage posicionada próxima à entrada, uma bicicleta utilizada como peça decorativa na sala, uma guitarra autografada por Falcão, vocalista de O Rappa, e uma geladeira personalizada com estampas inspiradas nas obras de Romero Britto.

Mansão de Lucas Lucco 1 de 21

A área externa é um dos locais preferidos do cantor. O espaço reúne piscina, jardim gramado e áreas de convivência voltadas para momentos de descanso. É também onde Lucas costuma passar parte do tempo ao lado de Luzzi, sua cadela da raça cane corso, conhecida pelo porte imponente e pelo comportamento dócil.

A mansão conta com quatro suítes distribuídas pelos ambientes internos. Um dos quartos tem uma função especial: servir de espaço para guardar presentes enviados por fãs ao longo da carreira. Pelúcias, lembranças e objetos recebidos durante shows e encontros com admiradores ocupam o cômodo dedicado exclusivamente a essas recordações.

Outro espaço que traduz a personalidade do artista é um pequeno altar montado na sala. O local reúne imagens religiosas e objetos de fé recebidos ao longo dos anos, reforçando a espiritualidade frequentemente citada por Lucas em entrevistas.

As áreas comuns também exibem lembranças de viagens internacionais, troféus conquistados na música e objetos colecionados durante sua trajetória artística. Cada ambiente funciona como uma espécie de registro visual da carreira construída pelo cantor desde o início do sucesso nacional.