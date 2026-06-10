EX-BBB

O que está por trás da crise de Alberto Cowboy e Priscilla? Bastidores apontam disputa por fama e espaço

Desgaste na relação teria começado após a eliminação do ex-BBB e se intensificado nos últimos meses

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 07:08

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla MonroyAlberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy Crédito: Reprodução/Instagram

A discussão entre Alberto Cowboy e Priscilla Monroy durante uma viagem ao Maranhão pode ter sido apenas o capítulo mais recente de uma crise que já se arrasta há alguns meses. O casal chamou atenção após protagonizar um bate-boca em um hotel onde estava hospedado para participar do São João da Thay, evento realizado no último fim de semana.

O desentendimento, no entanto, não seria um caso isolado. Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, pessoas próximas aos dois afirmam que o relacionamento enfrenta um período turbulento desde a eliminação do Veterano do BBB 26, no fim de março.

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

A mudança teria começado quando Priscilla ganhou projeção nas redes sociais ao defender o marido e enfrentar críticas do público durante e após sua passagem pelo reality.

Ainda de acordo com o veículo, quem convive com a terapeuta nos bastidores afirma que a repercussão teria provocado mudanças na dinâmica do relacionamento. Ela teria "se deslumbrado" e passado a "se achar maior que Cowboy, vivendo num clima de competição". Além disso, Priscilla estaria fazendo exigências que o próprio ex-BBB não faz.

O rótulo de "mulher do Cowboy" também teria passado a incomodá-la. Antes da participação do empresário no BBB 26, Priscilla mantinha uma vida própria nos Estados Unidos, onde mora com o marido e a filha.

Ainda segundo relatos de pessoas próximas ao casal, um dos objetivos de Priscilla seria participar de um reality show ainda este ano, com a ajuda de Alberto ou, quem sabe, até mesmo com ele. A ideia seria construir uma trajetória própria na televisão e mostrar ao público quem ela é para além da imagem associada ao ex-BBB.

Nos bastidores, porém, há quem acredite que o desgaste entre os dois tenha se intensificado nos últimos meses. Segundo o Extra, algumas pessoas que acompanham a rotina do casal afirmam, inclusive, que a relação pode não durar muito mais tempo.