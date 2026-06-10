EX-BBB

Áudio vazado expõe briga explosiva entre Alberto Cowboy e esposa durante viagem: 'Você é muito machista'

Priscilla Monroy e o ex-BBB protagonizaram uma discussão acalorada em hotel no Maranhão após participação em evento de São João

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:43

Priscilla Monroy e Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/Instagram

O clima pesou entre Alberto Cowboy e Priscilla Monroy durante uma viagem ao Maranhão. O casal protagonizou uma discussão acalorada no hotel onde ficaram hospedados para o São João da Thay, e o episódio acabou chamando a atenção de hóspedes que estavam hospedados no local.

A briga, que ocorreu na madrugada de segunda-feira (8), ganhou repercussão após o jornalista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, divulgar áudios da conversa. Nas gravações, Priscilla chama o ex-BBB de "machista", enquanto os dois trocam acusações durante o desentendimento.

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

Segundo informações divulgadas pelo colunista, a discussão começou por volta da 1h da manhã e se estendeu por boa parte da madrugada. O motivo teria sido um atraso relacionado ao transporte que levaria o casal ao aeroporto de Imperatriz, no Maranhão.

Nos áudios, é possível ouvir Cowboy reclamar de uma atitude da esposa. "Tá vendo? Mais uma vez você está distorcendo uma conversa, uma pergunta simples. Eu não estou te calando". A influenciadora, então, rebate: "O mínimo que eu cobro você não está me dando. O mínimo. Respeito, é o mínimo, e consideração de me deixar falar […] você é muito machista", diz ela.

"Não posso viver um dia do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que você quer. E é isso que você não está entendendo", continua Priscilla, que também lamenta: "Você está me jogando uma responsabilidade num dia que deveria ser importante pra mim". Na fala, ela faz referência ao próprio aniversário

A resposta de Cowboy também chama atenção: "Não é porque é seu aniversário que você pode cagar pra mim".

Ainda de acordo com Lucas Pasin, outros ex-BBBS, como Breno, Marcelo, Maxiane, Milena e Jonas Sulzbach, deixaram o hotel onde estavam hospedados por volta de 00h50. Cowboy e a esposa não conseguiram acompanhar o grupo e precisaram fazer o trajeto com um motorista particular, pouco mais de uma hora depois. Apesar disso, eles conseguiram embarcar no voo, que estava para às 02h50.

O colunista também afirma que clima entre os dois permaneceu ruim mesmo após a chegada ao aeroporto. "Eles estão sérios e nem se falam. Estão com cara de enterro", disse uma pessoa.

Durante a discussão, Alberto também mencionou uma participação inesperada no palco do evento realizado no fim de semana. "Eu não sabia que eu ia ser chamado para o palco. Não tinha como eu pensar ou planejar, aquilo foi feito de surpresa", afirmou.