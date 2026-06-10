Enquete Casa do Patrão: Andressa, Bianca e Mariana; quem deve ficar no 7ª Tá na Reta

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Felipe Sena
Publicado em 10 de junho de 2026 às 00:26
O clima de tensão continua na Casa do Patrão. Nesta terça-feira (10) foi formado o Tá na Reta. E o jornal CORREIO quer saber: quem você quer que fique no reality?
VOTE!
Participantes da Casa do Patrão
Na dinâmica desta terça, para conquistar o poder do voto, os participantes precisavam procurar um cartão em diferentes ambientes (floricultura, borracharia e outros) e colocar em um scanner. A pessoa que colocasse por último era eliminada, e quem se deu melhor foi Andressa que indicou Bianca diretamente para a berlinda. Confira os outros votos:
Sheila votou em Andressa
Nataly votou em Luiza
JP votou em Andressa
Morena votou em Luiza
Mari votou em Andressa
Luiza votou em Andressa
Jackson votou em Nataly
Andressa votou em Sheila
Bianca votou em Andressa