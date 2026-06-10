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Enquete Casa do Patrão: Andressa, Bianca e Mariana; quem deve ficar no 7ª Tá na Reta

Tá na Reta foi formado nesta terça após prova do Poder do Voto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 00:26

Andressa, Bianca e Mari estão no Tá na Reta
Andressa, Bianca e Mari estão no Tá na Reta Crédito: Divulgação | Record

O clima de tensão continua na Casa do Patrão. Nesta terça-feira (10) foi formado o Tá na Reta. E o jornal CORREIO quer saber: quem você quer que fique no reality?

VOTE!

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Na dinâmica desta terça, para conquistar o poder do voto, os participantes precisavam procurar um cartão em diferentes ambientes (floricultura, borracharia e outros) e colocar em um scanner. A pessoa que colocasse por último era eliminada, e quem se deu melhor foi Andressa que indicou Bianca diretamente para a berlinda. Confira os outros votos:

Sheila votou em Andressa

Nataly votou em Luiza

JP votou em Andressa

Morena votou em Luiza

Mari votou em Andressa

Luiza votou em Andressa

Jackson votou em Nataly

Andressa votou em Sheila

Bianca votou em Andressa

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Casa do Patrão

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