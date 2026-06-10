VOTE!

Enquete Casa do Patrão: Andressa, Bianca e Mariana; quem deve ficar no 7ª Tá na Reta

Tá na Reta foi formado nesta terça após prova do Poder do Voto

Felipe Sena

Publicado em 10 de junho de 2026 às 00:26

Andressa, Bianca e Mari estão no Tá na Reta Crédito: Divulgação | Record

O clima de tensão continua na Casa do Patrão. Nesta terça-feira (10) foi formado o Tá na Reta. E o jornal CORREIO quer saber: quem você quer que fique no reality?

VOTE!

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Na dinâmica desta terça, para conquistar o poder do voto, os participantes precisavam procurar um cartão em diferentes ambientes (floricultura, borracharia e outros) e colocar em um scanner. A pessoa que colocasse por último era eliminada, e quem se deu melhor foi Andressa que indicou Bianca diretamente para a berlinda. Confira os outros votos:

Sheila votou em Andressa

Nataly votou em Luiza

JP votou em Andressa

Morena votou em Luiza

Mari votou em Andressa

Luiza votou em Andressa

Jackson votou em Nataly

Andressa votou em Sheila