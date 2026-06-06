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Como é a mansão de Felipe Titto colocada à venda por R$ 30 milhões com lago, academia e quadra de beach tennis

Ator e empresário anunciou a venda do imóvel de luxo na Granja Viana, em São Paulo, que reúne mais de 1.800 m² de área construída e uma estrutura digna de resort particular

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de junho de 2026 às 06:00

Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana
Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana Crédito: Reprodução

Quem passa pelos portões da mansão de Felipe Titto encontra muito mais do que uma casa. O imóvel colocado à venda pelo ator e empresário na Granja Viana, em São Paulo, parece um verdadeiro complexo de lazer particular e impressiona pelos números, pelo tamanho e pela quantidade de atrações espalhadas pelo terreno.

Avaliada em R$ 30 milhões, a propriedade ocupa um terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados e possui mais de 1.800 metros quadrados de área construída. O espaço foi projetado para unir conforto, entretenimento e bem-estar em um único endereço.

Entre os destaques está um enorme lago ornamental com carpas, que ajuda a criar uma atmosfera de refúgio em meio à natureza. A área externa também conta com quadra de beach tennis, jardins amplos e diversos espaços voltados para convivência e lazer.

Mansão de Felipe Titto

Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
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Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
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Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução
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Felipe Titto colocou à venda sua mansão de R$ 30 milhões na Granja Viana, com lago, academia, sauna e quadra de beach tennis. por Reprodução

A mansão oferece ainda uma academia completa para treinos diários sem sair de casa. Para os momentos de relaxamento, o imóvel dispõe de sauna, hidromassagem e ambientes pensados para proporcionar conforto e privacidade.

Outro espaço que chama atenção é a área gourmet, equipada para receber convidados. O ambiente reúne forno de pizza à lenha, televisão, espaços de convivência e até fliperama, transformando a residência em um local preparado para encontros e festas.

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Na área íntima, a casa principal possui três quartos e três suítes. O grande destaque fica por conta da suíte master, que ocupa impressionantes 250 metros quadrados, tamanho superior ao de muitos apartamentos de luxo encontrados em grandes capitais brasileiras.

Os interiores seguem uma proposta contemporânea, com ambientes amplos, integração entre os espaços e grandes aberturas para aproveitar a iluminação natural. O imóvel também conta com seis banheiros distribuídos pela residência.

Conhecido por seus investimentos e pelo estilo de vida ligado ao empreendedorismo, Felipe Titto transformou a propriedade em um dos imóveis mais comentados da região. Agora, a mansão entra oficialmente no mercado imobiliário com preço milionário e uma lista de atrativos que a coloca entre as residências mais exclusivas da Grande São Paulo.

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