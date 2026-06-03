Como é a cobertura de R$ 3,5 milhões que Viih Tube colocou à venda em São Paulo

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:00
Viih Tube decidiu se despedir de um dos imóveis mais luxuosos de seu patrimônio. A influenciadora digital e ex-BBB colocou à venda sua cobertura duplex no bairro do Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões, e mostrou detalhes do espaço aos seguidores nas redes sociais.
O imóvel chama atenção pelo tamanho, pela exclusividade e pela área de lazer digna de mansão. Localizada em um condomínio com apenas um apartamento por andar, a cobertura conta com hall privativo, três vagas de garagem e ambientes distribuídos em dois pavimentos conectados por um elevador interno.
No primeiro andar ficam os espaços de convivência e descanso da família. O apartamento reúne sala de TV, sala de jantar, cozinha, despensa, área de serviço e três suítes. A suíte principal se destaca pelo amplo closet e pelo banheiro privativo.
Já o segundo piso concentra os ambientes mais desejados do imóvel. A área de lazer inclui piscina aquecida, hidromassagem, espaço gourmet, lareira, sauna e um jardim vertical com sistema de irrigação automática. O andar também abriga um escritório privativo e uma sala de cinema exclusiva.
Apartamento luxuoso de Viih Tube
Outro diferencial é a venda no formato "porteira fechada", expressão usada no mercado imobiliário para indicar que todos os móveis e itens de decoração permanecem no imóvel. Na prática, o futuro proprietário poderá entrar na cobertura sem precisar investir em mobília ou reforma.
Além da estrutura interna, o condomínio oferece uma série de comodidades aos moradores. Entre elas estão academia, salão de festas, piscinas, quadra de squash, sauna e sistema de segurança com guarita.
Ao anunciar a venda, Viih Tube ainda brincou sobre a experiência de adquirir o imóvel e prometeu um encontro especial com quem fechar o negócio. A influenciadora afirmou que pretende conhecer pessoalmente o futuro comprador, reforçando o caráter exclusivo da negociação.
O apartamento se tornou conhecido entre os seguidores da ex-BBB após aparecer em diversos conteúdos publicados nas redes sociais, incluindo momentos em família ao lado de Eliezer e dos filhos.