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Como é a cobertura de R$ 3,5 milhões que Viih Tube colocou à venda em São Paulo

Ex-BBB abriu as portas do imóvel de luxo no Panamby, com piscina aquecida, cinema particular, elevador interno e apenas um apartamento por andar

Heider Sacramento

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:00

Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões Crédito: Reprodução

Viih Tube decidiu se despedir de um dos imóveis mais luxuosos de seu patrimônio. A influenciadora digital e ex-BBB colocou à venda sua cobertura duplex no bairro do Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões, e mostrou detalhes do espaço aos seguidores nas redes sociais.

O imóvel chama atenção pelo tamanho, pela exclusividade e pela área de lazer digna de mansão. Localizada em um condomínio com apenas um apartamento por andar, a cobertura conta com hall privativo, três vagas de garagem e ambientes distribuídos em dois pavimentos conectados por um elevador interno.

No primeiro andar ficam os espaços de convivência e descanso da família. O apartamento reúne sala de TV, sala de jantar, cozinha, despensa, área de serviço e três suítes. A suíte principal se destaca pelo amplo closet e pelo banheiro privativo.

Já o segundo piso concentra os ambientes mais desejados do imóvel. A área de lazer inclui piscina aquecida, hidromassagem, espaço gourmet, lareira, sauna e um jardim vertical com sistema de irrigação automática. O andar também abriga um escritório privativo e uma sala de cinema exclusiva.

Apartamento luxuoso de Viih Tube 1 de 7

Outro diferencial é a venda no formato "porteira fechada", expressão usada no mercado imobiliário para indicar que todos os móveis e itens de decoração permanecem no imóvel. Na prática, o futuro proprietário poderá entrar na cobertura sem precisar investir em mobília ou reforma.

Além da estrutura interna, o condomínio oferece uma série de comodidades aos moradores. Entre elas estão academia, salão de festas, piscinas, quadra de squash, sauna e sistema de segurança com guarita.

Ao anunciar a venda, Viih Tube ainda brincou sobre a experiência de adquirir o imóvel e prometeu um encontro especial com quem fechar o negócio. A influenciadora afirmou que pretende conhecer pessoalmente o futuro comprador, reforçando o caráter exclusivo da negociação.