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Viih Tube abre o jogo sobre casamento com Eliezer e explica escolha por cerimônia mais reservada

Influenciadora revelou que a celebração terá cerca de 150 convidados e será dedicada à família e aos amigos mais próximos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 06:28

Viih Tube em prova de vestidos de noiva
Viih Tube em prova de vestidos de noiva Crédito: Reprodução

Após compartilhar alguns detalhes esporádicos nas redes sociais, Viih Tube revelou detalhes sobre o casamento com Eliezer. A influenciadora contou que a cerimônia já está sendo organizada e destacou que o foco da celebração será a família e os amigos mais próximos, sem preocupação com repercussão pública.

Em entrevista à Quem, Viih afirmou que ainda prefere manter parte dos planos em sigilo, mas garantiu que o momento será especial para o casal. Segundo ela, a lista de convidados deve reunir cerca de 150 pessoas. Apesar do número expressivo, a influenciadora explicou que a intenção é realizar uma comemoração voltada para pessoas que fazem parte da trajetória dos dois.

Viih Tube, Eliezer e os filhos

Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução
Viih Tube anuncia nascimento da filha por Reprodução / Redes sociais
Lua é filha de Viih Tube e Eliezer por reprodução
Viih Tube aparece com filha, Lua por TV Globo
Eliezer se tornou pai de Lua, fruto da relação com Viih Tube por Reprodução/Instagram
Ravi é o filho caçula de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Viih Tube e Ravi por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução
Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer é internado por Reprodução / Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer com o filho por Reprodução
Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa por Reprodução / Redes Sociais
Eliezer e Viih Tube por Reprodução
Viih Tube por Reprodução
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução / Redes sociais
Viih Tube exibe corpo durante gravidez por Redes sociais
Viih Tube exibe corpo após perder 10kg por Redes sociais
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Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução

"Vou fazer algo mais para as pessoas que eu amo mesmo, que são mais próximas de mim. Não quero fazer nada grandioso pensando na visibilidade do casamento, nada disso. É um casamento muito mais para nós mesmos", declarou.

Recentemente, Viih e Eliezer também repercutiram nas redes sociais após a comemoração mais reservada do primeiro aniversário do filho caçula, Ravi. A festa foi comparada por internautas às celebrações realizadas anteriormente para Lua, primogênita do casal, consideradas mais luxuosas.

Ao comentar as comparações, a empresária negou que o evento tenha sido mais simples. Segundo ela, a percepção do público pode ter sido influenciada pelo local escolhido, uma fazenda com proposta mais rústica e contato direto com animais.

Apartamento luxuoso de Viih Tube

Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução
Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução
Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução
Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução
Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução
Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução
Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução
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Viih Tube colocou à venda sua cobertura de luxo no Panamby, em São Paulo, por R$ 3,5 milhões por Reprodução

"O aniversário do Ravi não foi mais simples. Talvez, visualmente, em termos de decoração, para as pessoas tenha aparentado ser mais simples, porque foi numa fazenda. Então, obviamente, tinha mais animais, era algo mais rural, mais aberto", explicou.

Viih destacou que a escolha teve relação com os gostos do filho, apaixonado por animais, e afirmou que a experiência proporcionou momentos especiais para toda a família.

"A gente fechou uma fazenda com todos os animais que ele ama, o que também não é barato. Foi maravilhoso tanto quanto ou até mais do que o da Lua, porque foi muito mais intimista e especial. A gente conseguiu se dedicar mais aos convidados, ao nosso filho, foi com algo que ele ama, que é a fazenda, que são os animais", disse.

Acostumada a ter a vida pessoal acompanhada de perto pelos seguidores, a influenciadora afirmou que já não se incomoda com comentários relacionados aos gastos da família. "Eu não ligo muito para esses comentários de 'gasta mais', 'gasta menos'. Eu já estou bem acostumada com isso, então não me importo muito", afirmou.

Já sobre a lua de mel, Viih revelou que o casal ainda não definiu o destino. "A gente ainda não sabe muito bem o que vai fazer. Estamos pensando", contou.

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Viih Tube Eliezer

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