Ex-Paquita revela quanto ganhava nos shows de Xuxa; apresentadora reage

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Giuliana Mancini
Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:16
Juliana Baroni relembrou os tempos de Paquita e chamou a atenção ao revelar quanto recebia pelos trabalhos ao lado de Xuxa Meneghel. A atriz participou do podcast "Os Bastidores de Tudo" e contou detalhes sobre a remuneração das assistentes de palco durante o auge do programa infantil.
Segundo Juliana, apesar de receber um valor considerado positivo para a idade que tinha na época, os ganhos estavam longe da fortuna que muitas pessoas imaginavam.
Antiga mansão de Xuxa Meneghel
"Pra uma criança de 11 anos, era um dinheiro bom, mas não bancava a minha vida. Não é o que as pessoas pensam. Eu vou dar um dado, não é pra criar polêmica, não, é só pra gente ter uma noção. Se a Xuxa ganhava 80 mil, 100 mil na época para fazer um show, as paquitas ganhavam 200 reais", afirmou.
A ex-Paquita explicou que a rotina era intensa e incluía participações em shows, filmes e gravações de discos. Ainda assim, ela garantiu que a soma dos rendimentos não era suficiente para enriquecer. "Era muito trabalho. Como a gente fazia show, filme, gravava disco, tinha o salário da Globo, os salários somados davam uma boa quantia. Mas não o suficiente pra você ficar rica, comprar apartamento, nada disso, nada, não tinha isso", disse.
Juliana se mudou, com o pai, do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro na época. Ela contou que teve que arcar com as contas da casa durante este primeiro período. “Eu bancava essa nova casa no Rio de Janeiro com o dinheiro de Paquita”.
As declarações chegaram até Xuxa, que comentou uma publicação nas redes sociais e confirmou as informações compartilhadas por Juliana. A apresentadora também esclareceu que os cachês pagos às Paquitas saíam de sua própria remuneração.
"Mais pura verdade! Lembrando a todos que eu pagava o cachê (saia do meu dinheiro) pra elas (não) nem eu sabia quando ganhava e quanto ganhava sempre quem cuidou de dinheiro Mattos (sempre foi assim)", escreveu.