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Ex-Paquita revela quanto ganhava nos shows de Xuxa; apresentadora reage

Juliana Baroni comparou os cachês recebidos pelas assistentes de palco com os valores pagos à Rainha dos Baixinhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 07:16

Juliana Baroni revelou os bastidores na época em que era uma Paquita
Juliana Baroni revelou os bastidores na época em que era uma Paquita Crédito: Reprodução/Os Bastidores de Tudo

Juliana Baroni relembrou os tempos de Paquita e chamou a atenção ao revelar quanto recebia pelos trabalhos ao lado de Xuxa Meneghel. A atriz participou do podcast "Os Bastidores de Tudo" e contou detalhes sobre a remuneração das assistentes de palco durante o auge do programa infantil.

Segundo Juliana, apesar de receber um valor considerado positivo para a idade que tinha na época, os ganhos estavam longe da fortuna que muitas pessoas imaginavam.

Antiga mansão de Xuxa Meneghel

Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução
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Mansão de Xuxa Meneghel vendida por R$ 45 milhões por Reprodução

"Pra uma criança de 11 anos, era um dinheiro bom, mas não bancava a minha vida. Não é o que as pessoas pensam. Eu vou dar um dado, não é pra criar polêmica, não, é só pra gente ter uma noção. Se a Xuxa ganhava 80 mil, 100 mil na época para fazer um show, as paquitas ganhavam 200 reais", afirmou.

A ex-Paquita explicou que a rotina era intensa e incluía participações em shows, filmes e gravações de discos. Ainda assim, ela garantiu que a soma dos rendimentos não era suficiente para enriquecer. "Era muito trabalho. Como a gente fazia show, filme, gravava disco, tinha o salário da Globo, os salários somados davam uma boa quantia. Mas não o suficiente pra você ficar rica, comprar apartamento, nada disso, nada, não tinha isso", disse.

Juliana se mudou, com o pai, do interior de São Paulo para o Rio de Janeiro na época. Ela contou que teve que arcar com as contas da casa durante este primeiro período. “Eu bancava essa nova casa no Rio de Janeiro com o dinheiro de Paquita”.

As declarações chegaram até Xuxa, que comentou uma publicação nas redes sociais e confirmou as informações compartilhadas por Juliana. A apresentadora também esclareceu que os cachês pagos às Paquitas saíam de sua própria remuneração.

"Mais pura verdade! Lembrando a todos que eu pagava o cachê (saia do meu dinheiro) pra elas (não) nem eu sabia quando ganhava e quanto ganhava sempre quem cuidou de dinheiro Mattos (sempre foi assim)", escreveu.

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