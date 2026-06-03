RECEITA

Como fazer o petit gâteau perfeito de Érick Jacquin

Chef que popularizou a sobremesa no país revela os segredos para acertar o bolinho de chocolate com casquinha firme por fora e recheio cremoso por dentro

Heider Sacramento

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:00

Jacquin revela os segredos para preparar um petit gâteau perfeito em casa Crédito: Reprodução

Poucas sobremesas são tão famosas nos restaurantes brasileiros quanto o petit gâteau. O bolinho de chocolate servido com sorvete virou um clássico dos cardápios, mas muita gente não sabe que foi Érick Jacquin quem ajudou a popularizar a receita no Brasil. Jurado do MasterChef, o chef francês compartilhou o passo a passo da versão original da sobremesa e revelou os cuidados que fazem toda a diferença no resultado final.

A receita chama atenção pela combinação de ingredientes simples e pela técnica que garante a textura perfeita. O segredo está no ponto do forno e no tamanho das forminhas, responsáveis por deixar a parte externa assada enquanto o interior permanece cremoso.

Ingredientes

5 ovos inteiros

5 gemas

170 g de açúcar

100 g de farinha de trigo

250 g de chocolate meio amargo

250 g de manteiga sem sal

Modo de preparo

Comece derretendo o chocolate meio amargo junto com a manteiga em banho-maria até formar um creme homogêneo.

Em seguida, coloque os ovos inteiros, as gemas e o açúcar na batedeira. Bata bem até obter uma mistura leve e uniforme. Acrescente a farinha de trigo peneirada e misture delicadamente.

Adicione o chocolate derretido à massa e mexa até incorporar todos os ingredientes.

Unte quatro forminhas redondas antiaderentes de aproximadamente seis centímetros de diâmetro apenas com manteiga sem sal. Distribua a massa igualmente entre elas.

Petit gâteau de Jacquin 1 de 3

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de sete minutos. O ponto ideal acontece quando a superfície está assada, mas o interior ainda permanece líquido.

Retire do forno, desenforme com cuidado e finalize com açúcar de confeiteiro. A sugestão de Jacquin é servir imediatamente com uma bola de sorvete de creme.

Os segredos de Jacquin para não errar

Segundo o chef, a massa não deve ir ao forno gelada. Caso tenha sido armazenada na geladeira, o ideal é deixá-la cerca de 40 minutos em temperatura ambiente antes de assar.

Outro cuidado importante é nunca guardar a massa já distribuída nas forminhas dentro da geladeira, pois isso dificulta o processo de desenformar.

Jacquin também reforça que o tamanho da forma é fundamental para alcançar o resultado clássico do petit gâteau, com casquinha firme por fora e recheio cremoso e escorrendo ao ser cortado.