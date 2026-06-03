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Como fazer o petit gâteau perfeito de Érick Jacquin

Chef que popularizou a sobremesa no país revela os segredos para acertar o bolinho de chocolate com casquinha firme por fora e recheio cremoso por dentro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:00

Jacquin revela os segredos para preparar um petit gâteau perfeito em casa
Jacquin revela os segredos para preparar um petit gâteau perfeito em casa Crédito: Reprodução

Poucas sobremesas são tão famosas nos restaurantes brasileiros quanto o petit gâteau. O bolinho de chocolate servido com sorvete virou um clássico dos cardápios, mas muita gente não sabe que foi Érick Jacquin quem ajudou a popularizar a receita no Brasil. Jurado do MasterChef, o chef francês compartilhou o passo a passo da versão original da sobremesa e revelou os cuidados que fazem toda a diferença no resultado final.

A receita chama atenção pela combinação de ingredientes simples e pela técnica que garante a textura perfeita. O segredo está no ponto do forno e no tamanho das forminhas, responsáveis por deixar a parte externa assada enquanto o interior permanece cremoso.

Ingredientes

5 ovos inteiros

5 gemas

170 g de açúcar

100 g de farinha de trigo

250 g de chocolate meio amargo

250 g de manteiga sem sal

Modo de preparo

Comece derretendo o chocolate meio amargo junto com a manteiga em banho-maria até formar um creme homogêneo.

Em seguida, coloque os ovos inteiros, as gemas e o açúcar na batedeira. Bata bem até obter uma mistura leve e uniforme. Acrescente a farinha de trigo peneirada e misture delicadamente.

Adicione o chocolate derretido à massa e mexa até incorporar todos os ingredientes.

Unte quatro forminhas redondas antiaderentes de aproximadamente seis centímetros de diâmetro apenas com manteiga sem sal. Distribua a massa igualmente entre elas.

Petit gâteau de Jacquin

Jacquin revela os segredos para preparar um petit gâteau perfeito em casa por Reprodução
Jacquin revela os segredos para preparar um petit gâteau perfeito em casa por Reprodução
Jacquin revela os segredos para preparar um petit gâteau perfeito em casa por Reprodução
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Jacquin revela os segredos para preparar um petit gâteau perfeito em casa por Reprodução

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de sete minutos. O ponto ideal acontece quando a superfície está assada, mas o interior ainda permanece líquido.

Retire do forno, desenforme com cuidado e finalize com açúcar de confeiteiro. A sugestão de Jacquin é servir imediatamente com uma bola de sorvete de creme.

Os segredos de Jacquin para não errar

Segundo o chef, a massa não deve ir ao forno gelada. Caso tenha sido armazenada na geladeira, o ideal é deixá-la cerca de 40 minutos em temperatura ambiente antes de assar.

Outro cuidado importante é nunca guardar a massa já distribuída nas forminhas dentro da geladeira, pois isso dificulta o processo de desenformar.

Jacquin também reforça que o tamanho da forma é fundamental para alcançar o resultado clássico do petit gâteau, com casquinha firme por fora e recheio cremoso e escorrendo ao ser cortado.

Com poucos ingredientes e alguns cuidados simples, a receita do jurado do MasterChef continua sendo uma das versões mais famosas da sobremesa francesa no Brasil.

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