Quanto custa voar no avião de Neymar? Jato de R$ 250 milhões impressiona com luxo, velocidade e taxa digna de hotel cinco estrelas

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:00
Na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, um dos bens mais luxuosos de Neymar voltou a chamar atenção longe dos gramados. O atacante da Seleção Brasileira é proprietário de um Dassault Falcon 900LX, jato executivo avaliado em aproximadamente R$ 250 milhões, que impressiona não apenas pelo valor milionário, mas também pelo nível de conforto, tecnologia e desempenho.
A aeronave esteve recentemente estacionada no Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, e chamou atenção pelo porte. Segundo informações divulgadas pelo portal ND Mais, o jato é tão grande que não cabe nos hangares do terminal e precisa permanecer diretamente no pátio do aeroporto.
Mas o que mais despertou curiosidade foi o custo para manter a aeronave em solo. Cada pouso do Falcon 900LX gera uma taxa de R$ 1.060. Após as primeiras 12 horas estacionado, passa a ser cobrada uma diária de pernoite no mesmo valor, quantia superior à hospedagem em muitos hotéis de luxo da região catarinense.
Jato de Neymar
Por dentro, o avião oferece uma experiência digna da elite mundial. O modelo acomoda entre 12 e 14 passageiros em três ambientes independentes, permitindo áreas para descanso, reuniões e refeições durante o voo. A cabine conta com internet de alta velocidade, sistema de chamadas, iluminação em LED, acabamentos premium e isolamento acústico que, segundo a fabricante francesa Dassault Aviation, produz níveis de ruído semelhantes aos de uma biblioteca.
O desempenho também impressiona. Equipado com três motores Honeywell, o Falcon 900LX pode atingir velocidade máxima próxima de 1.070 km/h. A autonomia chega a 8.800 quilômetros sem necessidade de abastecimento, permitindo voos internacionais de longa distância e conexões entre continentes com poucas ou nenhuma escala.
Jatinho de Neymar
Entre os recursos tecnológicos está o sistema FalconEye, que auxilia os pilotos em operações noturnas ou sob condições climáticas adversas. A tecnologia combina imagens sintéticas e visão infravermelha para ampliar a segurança durante pousos e decolagens.
Com pintura totalmente preta e dimensões que superam 20 metros de comprimento, o jato se tornou um dos símbolos mais conhecidos do patrimônio de Neymar. Enquanto o craque se prepara para mais uma Copa do Mundo, sua aeronave continua atraindo olhares por onde passa e mostrando que o luxo da vida do camisa 10 vai muito além dos campos de futebol.