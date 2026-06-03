Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (3 de junho): quarta-feira favorece reconhecimento, novas oportunidades e avanços profissionais

O dia traz boas perspectivas para quem busca crescimento, além de encontros e decisões que podem abrir caminhos importantes para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira, 3 de junho, chega com uma energia favorável para conquistas, desenvolvimento profissional e resolução de pendências. Alguns signos podem receber reconhecimento pelos esforços recentes, enquanto outros terão a chance de ampliar contatos, iniciar projetos ou encontrar oportunidades capazes de gerar resultados positivos nos próximos meses. Veja a previsão do site "India TV News".

Leia mais

Imagem - Atenção redobrada: 3 signos podem enfrentar desafios inesperados e se arrepender de decisões precipitadas hoje (3 de junho)

Atenção redobrada: 3 signos podem enfrentar desafios inesperados e se arrepender de decisões precipitadas hoje (3 de junho)

Imagem - Gêmeos, Libra, Sagitário e Peixes recebem uma mensagem do universo hoje (3 de junho) capaz de mudar prioridades e planos

Gêmeos, Libra, Sagitário e Peixes recebem uma mensagem do universo hoje (3 de junho) capaz de mudar prioridades e planos

Imagem - Hoje (3 de junho) pode marcar um avanço importante na carreira, nas finanças e em decisões pessoais que vinham sendo adiadas

Hoje (3 de junho) pode marcar um avanço importante na carreira, nas finanças e em decisões pessoais que vinham sendo adiadas

Áries: Hoje será um dia positivo para fortalecer amizades e estreitar laços com pessoas importantes. Uma boa notícia envolvendo os filhos ou alguém próximo pode trazer alegria. Quem está em busca de uma nova oportunidade profissional poderá contar com a ajuda de amigos para abrir portas.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Touro: O momento favorece o reconhecimento no trabalho e a valorização dos seus esforços. Questões financeiras tendem a evoluir de forma positiva, enquanto estudantes encontram motivação extra para alcançar seus objetivos. O clima também será harmonioso nos relacionamentos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Gêmeos: Conversas aparentemente simples podem gerar oportunidades valiosas para aumentar a renda. O dia favorece acordos, contatos profissionais e a conclusão de pendências que estavam se arrastando há algum tempo. A vida familiar também tende a trazer satisfação.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 3

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
1 de 13
Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: A quarta-feira pede atenção ao momento certo de agir. Decisões tomadas com calma e estratégia têm mais chances de sucesso. O apoio da família será importante, enquanto relacionamentos amorosos ganham um clima mais leve e promissor.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Leão: Organização será a chave para aproveitar bem as oportunidades do dia. Dividir tarefas e manter o foco ajudará a evitar atrasos e preocupações desnecessárias. Apesar de algumas despesas extras, a situação financeira permanece estável.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

Virgem: O dia favorece entrevistas, processos seletivos e contatos profissionais importantes. Sua capacidade de comunicação estará em destaque, ajudando a conquistar espaço e reconhecimento. Novas conexões poderão ser bastante úteis no futuro.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
1 de 13
Televisão por Shutterstock

Libra: Esforços realizados nos últimos dias começam a mostrar resultados concretos. O período também favorece atividades criativas e oportunidades de destaque profissional. Cuidados com a alimentação e a saúde ajudarão a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Escorpião: Uma nova fase pode começar a tomar forma em sua vida profissional. Sua disposição para inovar e buscar soluções diferentes será percebida por pessoas influentes. Reconhecimento e elogios podem surgir de forma inesperada.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Sagitário: Questões financeiras tendem a trazer boas surpresas. O dia favorece contatos com pessoas influentes e conversas capazes de gerar oportunidades futuras. No ambiente familiar, o entendimento e o apoio mútuo estarão fortalecidos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
1 de 13
Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A prudência será sua maior aliada ao lidar com negócios e decisões importantes. Planejamento e análise cuidadosa evitarão contratempos. A vida familiar segue em equilíbrio e pode trazer motivos para comemoração.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Aquário: O dia favorece novos aprendizados, projetos e iniciativas pessoais. Oportunidades inesperadas podem surgir, principalmente para quem atua em áreas ligadas à inovação ou à ciência. O reconhecimento pelos seus esforços tende a aumentar.

Cor da sorte: Verde-mar

Número da sorte: 1

Peixes: O momento favorece parcerias, contatos e projetos de longo prazo. Uma pessoa influente poderá contribuir para seus planos futuros. Além disso, a estabilidade financeira e a sensação de bem-estar tendem a crescer ao longo do dia.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 4

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'

Carolina Dieckmann detalha riscos após diagnóstico de infecção grave: 'Estágio mais avançado'
Imagem - Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente

Admirador secreto? Virgínia ganha buquê misterioso e esconde identidade do remetente
Imagem - Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira

Fora do projeto, Bruna Biancardi reage a documentário sobre esposas dos craques da seleção brasileira