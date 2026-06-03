ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (3 de junho): quarta-feira favorece reconhecimento, novas oportunidades e avanços profissionais

O dia traz boas perspectivas para quem busca crescimento, além de encontros e decisões que podem abrir caminhos importantes para o futuro

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira, 3 de junho, chega com uma energia favorável para conquistas, desenvolvimento profissional e resolução de pendências. Alguns signos podem receber reconhecimento pelos esforços recentes, enquanto outros terão a chance de ampliar contatos, iniciar projetos ou encontrar oportunidades capazes de gerar resultados positivos nos próximos meses. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será um dia positivo para fortalecer amizades e estreitar laços com pessoas importantes. Uma boa notícia envolvendo os filhos ou alguém próximo pode trazer alegria. Quem está em busca de uma nova oportunidade profissional poderá contar com a ajuda de amigos para abrir portas.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 4

Touro: O momento favorece o reconhecimento no trabalho e a valorização dos seus esforços. Questões financeiras tendem a evoluir de forma positiva, enquanto estudantes encontram motivação extra para alcançar seus objetivos. O clima também será harmonioso nos relacionamentos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 2

Gêmeos: Conversas aparentemente simples podem gerar oportunidades valiosas para aumentar a renda. O dia favorece acordos, contatos profissionais e a conclusão de pendências que estavam se arrastando há algum tempo. A vida familiar também tende a trazer satisfação.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 3

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: A quarta-feira pede atenção ao momento certo de agir. Decisões tomadas com calma e estratégia têm mais chances de sucesso. O apoio da família será importante, enquanto relacionamentos amorosos ganham um clima mais leve e promissor.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 6

Leão: Organização será a chave para aproveitar bem as oportunidades do dia. Dividir tarefas e manter o foco ajudará a evitar atrasos e preocupações desnecessárias. Apesar de algumas despesas extras, a situação financeira permanece estável.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 5

Virgem: O dia favorece entrevistas, processos seletivos e contatos profissionais importantes. Sua capacidade de comunicação estará em destaque, ajudando a conquistar espaço e reconhecimento. Novas conexões poderão ser bastante úteis no futuro.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Esforços realizados nos últimos dias começam a mostrar resultados concretos. O período também favorece atividades criativas e oportunidades de destaque profissional. Cuidados com a alimentação e a saúde ajudarão a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

Escorpião: Uma nova fase pode começar a tomar forma em sua vida profissional. Sua disposição para inovar e buscar soluções diferentes será percebida por pessoas influentes. Reconhecimento e elogios podem surgir de forma inesperada.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Sagitário: Questões financeiras tendem a trazer boas surpresas. O dia favorece contatos com pessoas influentes e conversas capazes de gerar oportunidades futuras. No ambiente familiar, o entendimento e o apoio mútuo estarão fortalecidos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 7

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: A prudência será sua maior aliada ao lidar com negócios e decisões importantes. Planejamento e análise cuidadosa evitarão contratempos. A vida familiar segue em equilíbrio e pode trazer motivos para comemoração.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 6

Aquário: O dia favorece novos aprendizados, projetos e iniciativas pessoais. Oportunidades inesperadas podem surgir, principalmente para quem atua em áreas ligadas à inovação ou à ciência. O reconhecimento pelos seus esforços tende a aumentar.

Cor da sorte: Verde-mar

Número da sorte: 1

Peixes: O momento favorece parcerias, contatos e projetos de longo prazo. Uma pessoa influente poderá contribuir para seus planos futuros. Além disso, a estabilidade financeira e a sensação de bem-estar tendem a crescer ao longo do dia.

Cor da sorte: Marrom