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Karoline Lima relata experiência com naves espaciais: 'Não tem explicação'

Influenciadora compartilhou duas experiências que viveu nos últimos anos e mostrou um vídeo gravado durante uma das ocasiões

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 09:47

Karoline Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Karoline Lima usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (2), para comentar o caso de Mayk Leão, influenciador que viralizou após afirmar ter registrado um suposto OVNI no interior do Paraná. Ao falar sobre o assunto, a criadora de conteúdo revelou que também já viveu experiências que considera difíceis de explicar e afirmou acreditar que pode ter visto naves extraterrestres.

Nos Stories do Instagram, Karoline contou que o primeiro episódio aconteceu durante uma viagem de avião. Segundo ela, observava a paisagem pela janela quando percebeu um objeto incomum se movendo entre as nuvens.

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"Vou dar meu relato. Não tem explicação. Se não for isso, alguém me fala o que é. Eu estava em um avião, que estava bem alto, acima das nuvens. Sempre pego voo na janela, porque gosto de ficar olhando a paisagem", iniciou. "Enfim, estava olhando, o avião bem alto, olho para baixo e vejo entre as nuvens passando bem rápido uma coisa arredondada, meio chumbo ou cinza escuro, passando bem rápido entre as nuvens", continuou.

"Não era em linha reta ou contínuo. Daí eu pensei que não era uma avião, porque avião não anda assim, e não era um animal porque estava muito alto. Também não era drone porque, de novo, estava muito alto. Foi muito rápido. Ficou andando entre as nuvens e sumiu", relatou.

Karoline também relembrou uma segunda experiência, ocorrida em setembro de 2024, durante uma viagem a Maceió. Na ocasião, ela observava o céu noturno quando percebeu um ponto luminoso se movimentando de maneira que chamou sua atenção. A influenciadora chegou a gravar o momento e mostrou o vídeo aos seguidores.

"Quem já foi ao Nordeste sabe que a noite o céu é muito limpo, muito claro, não tem muita poluição e nem muita nuvem. Estava num climinha vendo o céu e vejo a mesma movimentação entre as estrelas. Pensei que era um avião, só que dei um zoom [na câmera do celular] e brilhava em várias cores, verde, rosa e acho que amarelo. Não era em linha reta e [estava] na 'pqp', não era um drone. Acho que nesse dia também foi uma nave espacial", afirmou.

Apesar de reconhecer que não viu seres extraterrestres nem ouviu sons incomuns, Karoline reforçou que acredita no relato de Mayk Leão e que até hoje não encontrou uma explicação para o que observou.

"Falem o que for. Eu estou do lado do moço do Paraná. Eu acredito nele e acredito no que vi também. Não vou dizer que ouvi coisas [como ele disse]. Não ouvi nada. Não vou dizer que vi um ET na minha frente, porque não vi nada, mas o que eu vi, achei superestranho, não tem como ser outra coisa. Não era um avião, não era um helicóptero, não era um passarinho", concluiu.