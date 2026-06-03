SAÚDE

Após susto com internação às pressas, cantor Chrigor recebe alta hospitalar

Ex-vocalista do Exaltasamba precisou cancelar shows e passar por exames

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:32

Chrigor Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Chrigor, de 51 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira (3). O ex-vocalista do grupo Exaltasamba estava internado desde a última sexta-feira, 29 de maio, quando deu entrada na unidade médica após apresentar um quadro de hemorragia digestiva. Durante o período de hospitalização, o pagodeiro passou por uma bateria de exames clínicos e procedimentos detalhados, incluindo uma endoscopia, para conter e investigar a origem do sangramento.

Para celebrar a volta para casa e tranquilizar os milhares de admiradores que acompanhavam seu estado de saúde, Chrigor recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão e enaltecer sua espiritualidade. "O tempo é dEle. A promessa é dEle. Os planos são dEle. Ele nunca falha. Estamos de alta", publicou o músico em seu perfil oficial.

Atualização do estado de saúde de Chrigor 1 de 9

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Apesar do desfecho positivo e da rápida recuperação, o susto médico acabou impactando diretamente a agenda profissional do artista. Devido à internação repentina, o sambista precisou cancelar as apresentações que faria nas cidades de Porto Alegre (RS) e Paranaguá (PR) nos dias 30 e 31 de maio.

Embora a situação atual esteja sob controle, o estado de saúde de Chrigor tem gerado preocupação constante no mundo do samba. O cantor, que despontou para o sucesso nacional no início da década de 1990, acumulou uma sequência de idas ao hospital nos últimos meses.

Na virada de 2025 para 2026, ele passou uma semana internado em Maceió (AL) logo após as festividades do Réveillon. Pouco antes disso, em setembro de 2025, o músico já havia enfrentado um período de dez dias hospitalizado, ocasião em que a assessoria de imprensa e os familiares optaram por não revelar o diagnóstico ao público.