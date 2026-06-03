CONSTRUÇÃO CIVIL

Construções abandonam o tijolo e a alvenaria comum e apostam em materiais diferentes para deixar obra mais rápida e mais barata

Centro Brasileiro da Construção em Aço afirma que os clientes devem se atentar para suas necessidades antes de começar a obra para atingir o melhor resultado



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 3 de junho de 2026 às 11:08

Apesar de ser a mais comum, a alvenaria tradicional não é a mais indicada para todos os casos Crédito: Magnific

O Brasil foi construído em cima da alvenaria tradicional, vigas estruturais com muito tijolo e concreto, mas em 2026 esse modelo pode não ser o mais viável para todo tipo de construção.

Para saber se você está fazendo a escolha certa para o seu projeto, o Jornal CORREIO selecionou algumas das principais opções, com seus prós e contras abaixo.

Construção civil - quanto ganham 1 de 11

Alvenaria tradicional

A alvenaria tradicional é o modelo mais comum no Brasil. Normalmente, ela combina estrutura de concreto armado, com pilares, vigas e lajes, e paredes de tijolos ou blocos que servem para fechar e dividir os ambientes.

É o sistema mais familiar para pedreiros, mestres de obra e engenheiros. Por isso, costuma ser a escolha mais simples em cidades onde há ampla oferta de mão de obra Crédito: GOWTHAM AGM / Pexels

Prós: a principal vantagem é a disponibilidade. É fácil encontrar profissionais, fornecedores e manutenção. O sistema também permite reformas com mais facilidade, desde que pilares, vigas e lajes não sejam comprometidos.

Além disso, a alvenaria tradicional funciona bem para diferentes tamanhos de obra. Desde casas pequenas até prédios, além de que reformas costumam partir desse modelo, justamente pela previsibilidade do processo.

Contras: a obra tende a ser mais lenta, pesada e sujeita a desperdício. Como envolve concreto, argamassa, formas, escoramentos, cortes e reboco, o canteiro pode gerar muito entulho e exigir mais tempo para a conclusão da obra.

Steel frame

O steel frame (armação de aço), ou Light Steel Frame, é um sistema de construção a seco feito com perfis leves de aço galvanizado. Esses perfis formam a estrutura das paredes, que depois recebem placas, isolamento, impermeabilização e acabamento.

Em vez de levantar paredes com tijolo e cimento, a obra funciona como uma montagem técnica com peças mais padronizadas Crédito: Diego Pontes / Pexels

Prós: o maior atrativo é a velocidade. Quando o projeto está bem feito e a equipe domina o sistema, a obra pode avançar muito mais rápido do que na alvenaria convencional. Também há menos sujeira e mais precisão nas medidas.

Outro ponto positivo é o peso menor da estrutura. Isso pode ajudar em terrenos específicos, como áreas com tendência a deslizamentos. O sistema também pode ter bom desempenho térmico e acústico quando recebe as camadas corretas.

Contras: o steel frame não perdoa improviso. Se a mão de obra não tiver familiaridade com o sistema, podem surgir problemas com muita facilidade, como infiltração, ruído, trincas nas placas e desconforto térmico.

Também é preciso prever reforços para armários, bancadas, suportes de televisão, caixas d’água e outros elementos pesados que dependam da estrutura. Mudar tudo depois da obra pronta pode ser mais difícil e caro do que em uma parede convencional.

Estrutura metálica

A estrutura metálica é diferente do steel frame. Ela usa vigas, pilares, treliças e perfis de aço mais robustos, geralmente associados a grandes vãos, coberturas e mezaninos Crédito: Max Vakhtbovych / Pexels

Na construção residencial, esse sistema pode aparecer em toda a estrutura ou apenas em partes estratégicas da casa, como a varanda, escada ou telhado.

Prós: a grande vantagem é a liberdade arquitetônica. A estrutura metálica permite vencer vãos maiores, reduzir pilares internos e criar ambientes mais abertos, o que combina com projetos modernos e integrados.

A montagem também pode ser mais rápida, já que muitas peças chegam prontas ao canteiro. Em soluções híbridas, o aço pode trabalhar junto com lajes, vidro, drywall, madeira, concreto ou alvenaria tradicional.

Contras: o custo pode variar bastante conforme o preço do aço e a complexidade do projeto. Além disso, a estrutura precisa de proteção contra corrosão, principalmente em áreas úmidas, litorâneas ou muito expostas.

ICF

ICF é a sigla em inglês para Insulated Concrete Forms (Formas de Concreto Isoladas), ou formas isolantes para concreto. O sistema usa blocos ou painéis, geralmente de isopor EPS, que funcionam como formas permanentes para receber concreto armado.

Depois da concretagem, a parede fica com um núcleo rígido de concreto e camadas isolantes nas laterais Crédito: Giuliastully / Wikimedia Commons

Prós: o grande diferencial é o desempenho. Como o isolamento fica incorporado à parede, o ICF pode reduzir a entrada de calor no verão e a perda de calor no inverno. Isso melhora o conforto interno e pode diminuir a dependência de climatização.

A parede também tende a ser robusta, contínua e resistente. Para casas em regiões muito quentes, frias ou barulhentas, o sistema pode ser uma alternativa interessante quando há fornecedor e equipe especializada.

Contras: ainda é uma opção menos comum no Brasil. Isso pode dificultar a contratação de mão de obra, assistência técnica e fornecedores, além de elevar o custo inicial em algumas regiões.

Outro ponto é que o projeto precisa ser muito bem resolvido antes da concretagem. Instalações elétricas, hidráulicas, aberturas, passagens e futuras intervenções devem ser planejadas com antecedência. Reformar depois pode ser mais complexo.

Tijolo ecológico

O tijolo ecológico, também conhecido como tijolo de solo-cimento, costuma ser feito com solo, cimento e água, prensados em moldes e curados sem passar por queima em forno. Por isso, ele é vendido como uma alternativa de menor impacto ambiental.

Alguns modelos têm encaixes que ajudam no alinhamento e reduzem o uso de argamassa. Em certos projetos, o tijolo também pode ficar aparente, diminuindo a necessidade de reboco e acabamento Crédito: Matheus Bertelli / Pexels

Prós: a principal vantagem é a redução da etapa de queima, comum em muitos tijolos cerâmicos. Isso pode diminuir o consumo energético na fabricação. A obra também tende a ser mais limpa e modulada quando o sistema é bem executado.

Outro atrativo é a estética. O tijolo aparente combina com projetos rústicos, casas de campo, edículas e construções com linguagem mais natural. Em obras pequenas, pode ser uma solução interessante.

Contras: o nome “ecológico” não garante qualidade. O desempenho depende do tipo de solo, da dosagem, da prensagem, da cura e do controle técnico do fabricante. Ou seja, a qualidade é muito variável, e a falta de cuidado ao escolher um fornecedor pode ser fatal.

Alvenaria estrutural

Na alvenaria estrutural, as paredes não servem apenas para dividir ambientes. Elas também sustentam a construção. Por isso, o sistema reduz ou elimina parte dos pilares e vigas usados em uma obra convencional.

Ele é muito usado em casas, sobrados e prédios com plantas bem moduladas. Quando arquitetura, estrutura e instalações são pensadas juntas, pode trazer economia, rapidez e menos desperdício Crédito: Daniel Tanque / Pexels

Prós: o sistema pode reduzir o uso de concreto, aço, formas e madeira. Em projetos repetitivos ou bem planejados, isso ajuda a controlar custos e acelerar a execução.

Outro ponto positivo é a previsibilidade. Como a obra segue uma modulação rigorosa, há menos espaço para improviso e mais controle sobre a quantidade de blocos, passagens e etapas.

Contras: a principal limitação é a baixa flexibilidade. Como muitas paredes têm função estrutural, não dá para sair quebrando, rasgando ou abrindo vãos depois da obra pronta sem avaliação técnica.