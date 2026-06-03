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Com techno e house, Festa MANIFESTO celebra 7 anos com edição futurista em Salvador

Movimento ocupa o Cine Teatro Solar Boa Vista neste sábado (6)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 11:35

Manifesto apresenta edição "robótica 3000" Crédito: Guilherme Rubini @wuiga.ph

Quem curte música eletrônica em Salvador já tem destino certo para este fim de semana. Neste sábado (6), o coletivo MANIFESTO realiza a sua edição 'ROBÓTICA 3000' no Cine Teatro Solar Boa Vista, localizado no bairro de Brotas. O evento, que começa às 23h, promete movimentar a cena local com uma proposta que mistura referências visuais do futurismo, jogos de luzes e muita pista de dança.

O projeto comemora sete anos de história e chega à sua 39ª edição consolidado como um dos principais movimentos independentes da capital baiana. Essa também marca a 12ª vez que a festa ocupa o teatro de Brotas, reforçando uma parceria de sucesso. "Existe uma troca mágica em levar a estética disruptiva da MANIFESTO para um palco por onde passaram tantos ícones; estamos mantendo esse espaço vivo", destaca Karmaleoa, cofundadora do evento.

Festa Manifesto apresenta edição "robótica 3000"

Manifesto apresenta edição "robótica 3000" no Teatro Solar Boa Vista por Guilherme Rubini @wuiga.ph
Manifesto apresenta edição "robótica 3000" no Teatro Solar Boa Vista por Guilherme Rubini @wuiga.ph
Manifesto apresenta edição "robótica 3000" no Teatro Solar Boa Vista por Guilherme Rubini @wuiga.ph
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Manifesto apresenta edição "robótica 3000" no Teatro Solar Boa Vista por Guilherme Rubini @wuiga.ph

DJs e atrações da noite

Para comandar o som, a curadoria escalou o line-up Hot Tech, focado nas vertentes do techno e da house music. A DJ Karmaleoa lidera um dos sets da noite, que conta ainda com apresentações de Tecnoplanta, Cay Freguesia e DJ Errari.

A experiência fica completa com as performances visuais e a participação de Dione, integrante da conhecida House of Tremme, que assume o microfone como MC da noite.

Manifesto apresenta edição "robótica 3000" no Teatro Solar Boa Vista Crédito: Guilherme Rubini @wuiga.ph

Dresscode e ingressos

Por conta do tema "Robótica", a organização convida o público a usar a criatividade no visual, apostando em looks metalizados e acessórios tecnológicos. Mas a organização reforça. o conforto e a liberdade para vestir o que quiser continuam sendo a regra principal.

Além da música, a MANIFESTO mantém o seu perfil de acolhimento e diversidade através de listas afirmativas de acesso para pessoas trans, drags, PCDs e a comunidade ballroom. Os ingressos antecipados para a festa, que é exclusiva para maiores de 18 anos, já estão disponíveis na plataforma online Shotgun. Também haverá venda de bilhetes na portaria do teatro na hora do evento.

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  • SERVIÇO

Evento: MANIFESTO ROBÓTICA 3000

Quando: Sábado, 06 de junho de 2026, às 23h

Onde: Cine Teatro Solar Boa Vista (Avenida Laurindo Regis, 743, Brotas - subindo a ladeira)

Ingressos: Disponíveis no aplicativo da Shotgun

Mais informações: @manifesto.ssa no Instagram

Classificação: +18

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Música Teatro Festa Manifesto Festa Manifesto

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