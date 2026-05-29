CONSTRUÇÃO CIVIL

Construtora brasileira adota solução das casas americanas, utiliza isopor na construção de paredes e reduz preço de obras

Blocos de isopor conferem um isolamento térmico e acústico superior à alvenaria tradicional, além de economizar no acabamento



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 29 de maio de 2026 às 04:04

Sistema 100 % nacional de ICF é aprovado para uso com licença DATec nº 045-A Crédito: Faswall / Wikimedia Commons

A construção civil se adapta ao clima e à cultura de cada lugar no qual ela é aplicada, mas é comum que técnicas eficientes sejam importadas para outros países. Uma delas é os blocos de isopor na construção de casas, as chamadas Formas Isoladas de Concreto (sigla ICF em inglês).

Desde o ano passado, o Brasil teve o seu primeiro sistema de ICF totalmente nacional aprovado para operação no Brasil. O sistema IFORMS recebeu licença de operação até 2028 e abre margem para uma nova fronteira na engenharia civil.

Construção de uma casa usando ICF 1 de 7

ICF é a sigla em inglês para formas isolantes de concreto. Ele funciona como uma espécie de forma/molde de isopor que é acoplado à parede em construção e preenchido com concreto sem ser retirado ao final do endurecimento.

Obra mais rápida

Ao contrário da alvenaria convencional, os blocos se encaixam com mais facilidade e permitem uma construção mais rápida. Apesar de a economia principal ser no acabamento.

Canteiro de obra utilizando bloco de ICF Crédito: Giuliastully / Wikimedia Commons

Como as formas são lisas por fora, não é necessário realizar uma cobertura com reboco ou com algum outro material de revestimento pesado. A camada final do revestimento, geralmente a tinta, pode ser aplicada diretamente sobre os moldes.

Isolamento térmico e sonoro

O ponto mais forte do ICF é o isolamento térmico. Em casas comuns, paredes de alvenaria podem absorver calor durante horas e transferir essa temperatura para dentro dos cômodos.

Nesse sistema, o concreto fica fechado junto das vigas de aço no interior, sendo revestido por duas camadas grossas de isopor, geralmente de poliestireno expandido (EPS). O material plástico age como barreira térmica e acústica.

Um estudo publicado na revista científica HOLOS comparou o desempenho termoenergético do ICF com outras opções usadas na construção brasileira, considerando o clima de São Paulo. Foram testados tijolos cerâmicos e blocos de concreto.

A transmitância térmica indica quanto calor atravessa a parede: quanto menor o valor, melhor é o isolamento térmico Crédito: Luiz Dias / Fonte: Revista HOLOS, v. 33, 2017

Os resultados apontaram desempenho superior do ICF, tanto em cenários de verão quanto de inverno. Apesar disso, existem outros fatores que podem influenciar diretamente o potencial isolante, especialmente a cor das paredes e a ventilação do ambiente.

Vantagem financeira?

O custo inicial costuma ser a maior dúvida. Em muitos casos, o sistema ICF pode sair mais caro na compra dos componentes do que a alvenaria comum, principalmente se a mão de obra ainda não está acostumada com a aplicação do material.