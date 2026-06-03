Flávia Alessandra abre o jogo sobre treinos, alimentação e procedimentos estéticos: 'Adoro uma fritura'

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Giuliana Mancini
Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:41
Flávia Alessandra vive uma fase especial na carreira e na vida pessoal. No ar como Fábia em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da Globo, a atriz completa 52 anos no próximo domingo (7) e segue chamando a atenção do público pelo shape saradíssimo. A artista abriu o jogo e revelou detalhes sobre a rotina de exercícios, alimentação e os cuidados estéticos que mantém ao longo dos anos.
Nas redes sociais, Flávia tem recebido elogios especialmente pelos braços definidos exibidos na telinha. Ela contou que passou a dedicar mais atenção aos membros superiores após participar de um desfile de Carnaval há alguns anos.
Braços de Flávia Alessandra estão chamando a atenção em 'Quem Ama Cuida'
"Mudei meu foco, porque mulher treina muito as pernas e pouco os braços e as costas. Sempre malhei de duas a três vezes por semana, a vida inteira. Não malho todo dia e como de tudo: adoro uma fritura, um salgadinho, um chope. Mas a base da minha alimentação é comida saudável", afirmou, em conversa com o Extra.
Na trama, a preocupação com a aparência faz parte da personalidade de Fábia. A personagem encara procedimentos estéticos com naturalidade e até incentiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Em uma das cenas, Fábia já arrastou Dora (Mariana Ximenes) para o consultório do dermatologista Rafael (João Vitor Silva).
"A agulhadinha do botox é como se fosse a endorfina do dia. Existe um lado mais narcísico. Mas Fábia é uma caixinha de Pandora... Tem aspectos sombrios e tortos que vão aparecer mais para frente. Mas também é uma mulher que quer festa, diversão", comentou.
Flávia Alessandra
Flávia, por sua vez, admitiu que também utiliza recursos estéticos na vida real, mas procura preservar sua identidade. Sócia de uma clínica especializada no setor, a atriz revelou que realiza diversos tratamentos voltados ao cuidado da pele e do corpo.
"Faço procedimentos no corpo, no rosto, hidratação profunda... tudo com a intenção de envelhecer bem. Não quero voltar no tempo. Ainda não fiz nada mais brusco porque quero preservar meus traços. Não sou contra, apenas não senti necessidade. E espero não perder essa medida", declarou.
Segundo a atriz, a nova personagem é bastante diferente da vilã Sandra, que interpretou anteriormente em "Êta Mundo Melhor!". Para construir Fábia, a produção apostou em uma imagem mais leve e vibrante. "Trouxemos muita cor para ela. É uma mulher solar, que não trabalha fora, cuida da família e do lar. Ela treina muito, tem uma preocupação constante com o corpo e já surge em cena usando roupas de academia", explicou.