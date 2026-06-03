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Flávia Alessandra abre o jogo sobre treinos, alimentação e procedimentos estéticos: 'Adoro uma fritura'

Atriz tem viralizado por seus 'braços torneados' na novela 'Quem Ama Cuida'

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:41

Braços de Flávia Alessandra estão chamando a atenção em 'Quem Ama Cuida' Crédito: João Victor Moura/Reprodução/Instagram e Reprodução/Globo

Flávia Alessandra vive uma fase especial na carreira e na vida pessoal. No ar como Fábia em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da Globo, a atriz completa 52 anos no próximo domingo (7) e segue chamando a atenção do público pelo shape saradíssimo. A artista abriu o jogo e revelou detalhes sobre a rotina de exercícios, alimentação e os cuidados estéticos que mantém ao longo dos anos.

Nas redes sociais, Flávia tem recebido elogios especialmente pelos braços definidos exibidos na telinha. Ela contou que passou a dedicar mais atenção aos membros superiores após participar de um desfile de Carnaval há alguns anos.

Braços de Flávia Alessandra estão chamando a atenção em 'Quem Ama Cuida' 1 de 27

"Mudei meu foco, porque mulher treina muito as pernas e pouco os braços e as costas. Sempre malhei de duas a três vezes por semana, a vida inteira. Não malho todo dia e como de tudo: adoro uma fritura, um salgadinho, um chope. Mas a base da minha alimentação é comida saudável", afirmou, em conversa com o Extra.

Na trama, a preocupação com a aparência faz parte da personalidade de Fábia. A personagem encara procedimentos estéticos com naturalidade e até incentiva outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Em uma das cenas, Fábia já arrastou Dora (Mariana Ximenes) para o consultório do dermatologista Rafael (João Vitor Silva).

"A agulhadinha do botox é como se fosse a endorfina do dia. Existe um lado mais narcísico. Mas Fábia é uma caixinha de Pandora... Tem aspectos sombrios e tortos que vão aparecer mais para frente. Mas também é uma mulher que quer festa, diversão", comentou.

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Flávia, por sua vez, admitiu que também utiliza recursos estéticos na vida real, mas procura preservar sua identidade. Sócia de uma clínica especializada no setor, a atriz revelou que realiza diversos tratamentos voltados ao cuidado da pele e do corpo.

"Faço procedimentos no corpo, no rosto, hidratação profunda... tudo com a intenção de envelhecer bem. Não quero voltar no tempo. Ainda não fiz nada mais brusco porque quero preservar meus traços. Não sou contra, apenas não senti necessidade. E espero não perder essa medida", declarou.

Segundo a atriz, a nova personagem é bastante diferente da vilã Sandra, que interpretou anteriormente em "Êta Mundo Melhor!". Para construir Fábia, a produção apostou em uma imagem mais leve e vibrante. "Trouxemos muita cor para ela. É uma mulher solar, que não trabalha fora, cuida da família e do lar. Ela treina muito, tem uma preocupação constante com o corpo e já surge em cena usando roupas de academia", explicou.