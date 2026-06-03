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Virginia Fonseca curte vídeo após ser vaiada no Maracanã: 'Bando de suburbano'

Influenciadora deixou um 'like' em publicação que usava áudio clássico da vilã Carminha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:16

Virginia compareceu a jogo no Maracanã
Virginia compareceu a jogo no Maracanã Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, encontrou uma maneira de reagir à polêmica em que se envolveu no último fim de semana. Após virar assunto por ter sido vaiada e xingada pelo público no Maracanã, durante o amistoso entre as seleções de Brasil e Panamá no domingo (31), a influenciadora digital surpreendeu os seguidores ao deixar uma curtida em um vídeo que ironiza o episódio.

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira

Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram
Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Rafael Uccman por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Duda Freire por Divulgação/NOSSO
Virginia Fonseca com Lucas Guedez e Duda Freire por Divulgação/NOSSO
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Virginia no amistoso da Seleção Brasileira por Reprodução/Instagram

A publicação em questão, feita por uma criadora de conteúdo no TikTok, brincava sobre como deveria ser o posicionamento de Virginia diante dos ataques que sofreu no estádio carioca. "Se eu fosse a Virginia, o story de bom dia depois de ser vaiada no Maracanã seria com esse áudio no talo", escreveu a internauta na legenda do vídeo.

O áudio escolhido para ilustrar a cena é um dos memes mais icônicos da televisão brasileira: as falas de Carminha, personagem de Adriana Esteves na novela Avenida Brasil. No trecho usado, a vilã dispara: "Que que é, estão falando de mim também? Pode falar, tô me lixando pra vocês. Bando de suburbano, cafona. Pobre. Quero distância de pobre, porque pobreza pega. Tchau, seus merdas, tchau. Chega. Uma banana, que vocês se explodam."

Curtida de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

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Como já era de se esperar, o "like" de Virginia não passou batido pelos internautas e dividiu opiniões. Enquanto alguns criticaram a postura, sugerindo que ela estaria menosprezando o público, a grande maioria dos fãs se divertiu com a resposta silenciosa.

Nos comentários do post, as reações foram imediatas. "Por isso Deus não deu asa pra cobra e não me deixou ser rica e famosa", ironizou a dona do vídeo original ao notar a presença da famosa. Outros seguidores celebraram o deboche: "Ela curtiu! Eu amei", disparou uma internauta. "A diva curtindo, maravilhosa", defendeu outra fã. 

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Tags:

Virginia Virginia Fonseca Maracanã

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