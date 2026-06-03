SEM PACIÊNCIA?

Virginia Fonseca curte vídeo após ser vaiada no Maracanã: 'Bando de suburbano'

Influenciadora deixou um 'like' em publicação que usava áudio clássico da vilã Carminha

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10:16

Virginia compareceu a jogo no Maracanã Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca, de 27 anos, encontrou uma maneira de reagir à polêmica em que se envolveu no último fim de semana. Após virar assunto por ter sido vaiada e xingada pelo público no Maracanã, durante o amistoso entre as seleções de Brasil e Panamá no domingo (31), a influenciadora digital surpreendeu os seguidores ao deixar uma curtida em um vídeo que ironiza o episódio.

Virginia Fonseca no amistoso da Seleção Brasileira 1 de 7

A publicação em questão, feita por uma criadora de conteúdo no TikTok, brincava sobre como deveria ser o posicionamento de Virginia diante dos ataques que sofreu no estádio carioca. "Se eu fosse a Virginia, o story de bom dia depois de ser vaiada no Maracanã seria com esse áudio no talo", escreveu a internauta na legenda do vídeo.

O áudio escolhido para ilustrar a cena é um dos memes mais icônicos da televisão brasileira: as falas de Carminha, personagem de Adriana Esteves na novela Avenida Brasil. No trecho usado, a vilã dispara: "Que que é, estão falando de mim também? Pode falar, tô me lixando pra vocês. Bando de suburbano, cafona. Pobre. Quero distância de pobre, porque pobreza pega. Tchau, seus merdas, tchau. Chega. Uma banana, que vocês se explodam."

Curtida de Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Como já era de se esperar, o "like" de Virginia não passou batido pelos internautas e dividiu opiniões. Enquanto alguns criticaram a postura, sugerindo que ela estaria menosprezando o público, a grande maioria dos fãs se divertiu com a resposta silenciosa.