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Após ser xingada no Maracanã, Virginia faz forte desabafo: ‘Vai ser sempre assim’

Influenciadora foi xingada no Maracanã após Vini Jr. marcar gol

Felipe Sena

Publicado em 1 de junho de 2026 às 19:31

Virginia compareceu a jogo no Maracanã Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia foi insultada com xingamentos no Maracanã neste domingo (31). O jogo amistoso da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo 2026, contra Panamá, terminou em 6x2, com estádio lotado.

Um dos gols foi de Vini Jr., aplaudido pelos torcedores. Quando o jogador foi anunciado na escalação no primeiro tempo da escalação, foi um dos mais ovacionados.

Virginia também chegou a ser ovacionada, mas em meio a gritos foi possível ouvir palavrões dirigidos à influenciadora. “Tomar no c#”, foi um dos xingamentos proferidos por torcedores.

Através das redes sociais, nesta segunda-feira (1ª), Virginia fez um desabafo. “Eu estava pensando esses dias, e sabe de uma coisa? Eu também me canso. Eu também tenho dias em que dói. Mas eu me reconstruo. E uma das maiores lições que a vida me ensinou até hoje é que as pessoas sempre terão uma opinião sobre você. E, na maioria das vezes, isso diz muito mais sobre elas do que sobre quem você é”, começou no texto.

Virginia também relembrou de sua trajetória quando começou a produzir conteúdos para as redes sociais. “Quando comecei a gravar vídeos para a internet, disseram que eu estava passando vergonha. E eu senti vergonha. Mas continuei. Nos relacionamentos, fui julgada. Na maternidade, fui julgada. Quando construí empresas do zero, fui julgada”, continuou Virginia.

A influenciadora descreveu o momento que passou neste domingo como um dos piores. “Vai ser sempre assim. Se você trabalhar, vão criticar. Se descansar, também vão criticar. Se usar a roupa que gosta, vão criticar. Se falar ou se calar, haverá críticas. Por isso, chega um momento em que você precisa decidir: Vai viver a sua vida ou a expectativa dos outros? Porque a crítica nunca construiu uma empresa. Nunca gerou empregos. Nunca realizou sonhos”, desabafou.

A dona da WePink finalizou o texto, afirmando que não desistiria de sua jornada, pois tem o objetivo de inspirar outras pessoas, além de incentivar os fãs e os seguidores. “Não pare porque riram de você. Não pare porque duvidaram de você. Não pare porque te criticaram. Se eu tivesse parado na primeira crítica, jamais teria vivido tudo o que vivi. Eu passaria por tudo isso mais um milhão de vezes, se isso significasse ver todas nós unidas, sempre. ❤️??”, escreveu.

Confira post:

Também nas redes sociais, Vini Jr. se pronunciou sobre o ocorrido e pediu que as pessoas não ofendam Virginia. “Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem!”, escreveu.