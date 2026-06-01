O QUE DIZ A LEI

Vini Jr e Virgínia: Como o contrato de namoro pode blindar patrimônio?

Uma união estável pode ter efeitos patrimoniais após o término, por isso, a prevenção é a melhor decisão, destaca a advogada

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:47

Virginia Fonseca e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram e Nelson Terme/CBF

O término do relacionamento entre a influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador Vinicius Jr. reacendeu nas redes sociais uma discussão que vai muito além do universo dos famosos: afinal, quando um namoro pode gerar efeitos patrimoniais na Justiça? Apesar de muitos relacionamentos serem vistos apenas como vínculos afetivos, especialistas explicam que, dependendo das características da relação, ela pode ser reconhecida juridicamente como união estável. E isso pode trazer consequências financeiras importantes em casos de separação e até inventário.

De acordo com a advogada Daniela Marcela, é justamente nesse cenário que o chamado contrato de namoro ganha relevância. “Muitas pessoas acreditam que a união estável depende apenas de morar junto, mas o entendimento jurídico considera fatores como convivência pública, contínua, duradoura e com intenção de constituir família”, explica.

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O que é o contrato de namoro?

O contrato de namoro é um documento firmado entre duas pessoas declarando que a relação mantida entre elas possui caráter exclusivamente afetivo, sem intenção de constituir união estável naquele momento. Na prática, ele funciona como uma ferramenta preventiva para evitar disputas patrimoniais futuras.

“O contrato ajuda a demonstrar a intenção das partes naquele período da relação. Isso pode ser extremamente importante em casos de discussão judicial envolvendo patrimônio. O documento tem sido cada vez mais utilizado entre empresários, atletas, influenciadores e pessoas com patrimônio elevado, justamente pela preocupação com proteção financeira”, afirma a advogada Daniela Marcela.

Por que isso se tornou tão discutido?

A exposição pública de relacionamentos, especialmente nas redes sociais, pode fortalecer elementos que eventualmente sejam usados em ações judiciais para reconhecimento de união estável. Fotos frequentes, viagens, convivência familiar, compartilhamento de rotina e demonstrações públicas podem ser analisados pela Justiça dentro do contexto do relacionamento.

“Não existe um único fator determinante, a Justiça analisa o conjunto da relação. O contrato não impede automaticamente um eventual reconhecimento de união estável, mas funciona como um elemento importante de prova”, explica a advogada.

Patrimônio e herança também entram na discussão

A discussão patrimonial não se limita ao término do relacionamento. Em alguns casos, o reconhecimento de união estável pode gerar impactos sucessórios e influenciar processos de herança e de inventário. “Dependendo da situação, o companheiro pode ter direitos sucessórios e participação patrimonial. Por isso, o planejamento jurídico é tão importante, muitas pessoas só percebem os efeitos legais de uma relação afetiva quando enfrentam separações litigiosas ou disputas familiares”, destaca Daniela Marcela.