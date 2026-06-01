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Passageira morre ao cair de escada de avião em desembarque no Aeroporto de Congonhas

Idosa viajava de Ribeirão Preto para São Paulo quando sofreu o acidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13:14

Avião da Latam
Avião da Latam Crédito: Reprodução

Uma mulher de 72 anos morreu após sofrer uma queda durante o desembarque de um voo da Latam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O acidente ocorreu na última sexta-feira (29), e a vítima faleceu dois dias depois, no domingo (31).

A passageira foi identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro. Ela estava a bordo do voo LA3785, que partiu de Ribeirão Preto com destino à capital paulista. De acordo com familiares, a viagem tinha como objetivo celebrar o aniversário da filha, residente em Mato Grosso.

Em comunicado, a Latam informou que a idosa caiu enquanto descia a escada da aeronave após o pouso. A empresa afirmou ainda que uma funcionária acompanhou todo o atendimento prestado à passageira até a chegada dos familiares.

Após o acidente, Maria da Glória recebeu atendimento de emergência e foi encaminhada a um pronto-socorro da região. Apesar dos cuidados médicos, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo.

O velório da vítima está previsto para esta terça-feira (2), em Ituverava, no interior de São Paulo.

A companhia aérea lamentou a morte da passageira, declarou solidariedade aos familiares e informou que adotou os protocolos previstos para situações desse tipo.

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