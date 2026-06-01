NA UTI

Menino de 11 anos perde a perna após ataque de tubarão em praia de Pernambuco

Criança foi resgatada consciente pelo tio após incidente na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes; estado registra 83 ataques desde 1992

Mariana Rios

Publicado em 1 de junho de 2026 às 12:37

Criança de 11 anos é atacada por tubarão em praia de Pernambuco Crédito: Reprodução

Um menino de 11 anos teve a perna esquerda amputada após ser atacado por um tubarão na tarde deste domingo (31) na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A criança está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração, na capital pernambucana.

O garoto foi retirado do mar pelo próprio tio, o vigilante Aldemir José, que relatou momentos de desespero após o ataque.

“Quando puxei ele da água, ele estava consciente e só pedia para não deixá-lo morrer”, contou ao Diário de Pernambuco.

Segundo o familiar, a família havia chegado à praia por volta das 11h. Pouco antes das 14h, as crianças ainda estavam no mar quando ocorreu o ataque.

Espécies de tubarão que permeiam o litoral 1 de 7

Aldemir disse que havia acabado de sair da água quando percebeu uma movimentação incomum. Ao olhar para o mar, viu sangue e correu para socorrer o sobrinho.

“Não pensei duas vezes e entrei para tirar ele dali”, relatou.

De acordo com o tio, a esposa dele também entrou na água durante o resgate e chegou a avistar o animal. Enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros, uma mulher que se apresentou como enfermeira prestou os primeiros socorros na faixa de areia.

O caso reacende a atenção para os riscos em trechos do litoral pernambucano conhecidos pelo histórico de incidentes com tubarões. Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) indicam que este foi o 24º ataque registrado na Praia de Piedade e o 83º em Pernambuco desde o início da série histórica, em 1992.