GRANDE RECIFE

Criança de 11 anos é atacada por tubarão em praia de Pernambuco

Menino foi socorrido após sofrer ferimentos na perna e no braço na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 18:19

Criança de 11 anos é atacada por tubarão em praia de Pernambuco Crédito: Reprodução

Um menino de 11 anos foi mordido por um tubarão na tarde deste domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h40. A vítima estava no mar quando sofreu o ataque. Testemunhas relataram momentos de tensão logo após os gritos de socorro, quando pessoas que estavam na praia correram para retirar a criança da água. As informações são do G1.

O menino teve ferimentos provocados pelas mordidas e recebeu os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar da Região Metropolitana do Recife para avaliação médica e realização de exames. Até a divulgação das primeiras informações, não havia detalhes oficiais sobre a gravidade das lesões nem atualização completa sobre seu estado de saúde.

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A Praia de Piedade integra o trecho litorâneo entre Recife e Jaboatão dos Guararapes onde foram registrados dezenas de incidentes desde a década de 1990. O local possui placas de advertência espalhadas pela orla alertando moradores e turistas sobre o perigo de entrar no mar, principalmente em áreas profundas e além da barreira de arrecifes. Especialistas apontam que fatores ambientais e alterações provocadas pela ação humana ao longo dos anos contribuíram para aumentar a presença de tubarões na região.

O litoral sul da Região Metropolitana do Recife é internacionalmente conhecido pelo elevado número de ocorrências envolvendo tubarões. Em 2023, dois incidentes envolvendo adolescentes ocorreram em um intervalo de pouco mais de 24 horas na Praia de Piedade. Em um dos casos, a vítima sofreu ferimentos graves e precisou passar por procedimentos cirúrgicos após ser mordida por um tubarão.

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