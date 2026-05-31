Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança de 11 anos é atacada por tubarão em praia de Pernambuco

Menino foi socorrido após sofrer ferimentos na perna e no braço na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 18:19

Criança de 11 anos é atacada por tubarão em praia de Pernambuco
Criança de 11 anos é atacada por tubarão em praia de Pernambuco Crédito: Reprodução

Um menino de 11 anos foi mordido por um tubarão na tarde deste domingo (31), na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h40. A vítima estava no mar quando sofreu o ataque. Testemunhas relataram momentos de tensão logo após os gritos de socorro, quando pessoas que estavam na praia correram para retirar a criança da água. As informações são do G1.

O menino teve ferimentos provocados pelas mordidas e recebeu os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar da Região Metropolitana do Recife para avaliação médica e realização de exames. Até a divulgação das primeiras informações, não havia detalhes oficiais sobre a gravidade das lesões nem atualização completa sobre seu estado de saúde.

Espécies de tubarão que permeiam o litoral

Tubarão-mako por Reprodução
Tubarão-martelo por Reprodução
Tubarão-cabeça-chata por Reprodução
Tubarão-tigre por Reprodução
Tubarão-lim ão por Reprodução
Tubarão-lixa por Reprodução
Cação-frango por Reprodução
1 de 7
Tubarão-mako por Reprodução

A Praia de Piedade integra o trecho litorâneo entre Recife e Jaboatão dos Guararapes onde foram registrados dezenas de incidentes desde a década de 1990. O local possui placas de advertência espalhadas pela orla alertando moradores e turistas sobre o perigo de entrar no mar, principalmente em áreas profundas e além da barreira de arrecifes. Especialistas apontam que fatores ambientais e alterações provocadas pela ação humana ao longo dos anos contribuíram para aumentar a presença de tubarões na região.

O litoral sul da Região Metropolitana do Recife é internacionalmente conhecido pelo elevado número de ocorrências envolvendo tubarões. Em 2023, dois incidentes envolvendo adolescentes ocorreram em um intervalo de pouco mais de 24 horas na Praia de Piedade. Em um dos casos, a vítima sofreu ferimentos graves e precisou passar por procedimentos cirúrgicos após ser mordida por um tubarão.

Advogada foi mordida por um tubarão em Noronha

Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução
Fernando de Noronha por Herminio Oliveira/Agência Brasil
1 de 4
Tayane Dalazen foi mordida por um tubarão em Fernando de Noronha por Reprodução

Este é o terceiro incidente com tubarão registrado em Pernambuco, em 2026. O primeiro foi o da advogada Tayane Dalazen, mordida na perna enquanto mergulhava com tubarões em Noronha. O ferimento foi considerado sem gravidade. Dias depois, o adolescente Deivson Rocha Dantas, 13, morreu após ser mordido na Praia Del Chifre, em Olinda.  Ele chegou a ser socorrido com uma lesão grave na perna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital do Tricentenário. 

Mais recentes

Imagem - Advogado com câncer terminal faz velório em vida com cerveja, samba e homenagens para se despedir dos amigos e da família

Advogado com câncer terminal faz velório em vida com cerveja, samba e homenagens para se despedir dos amigos e da família
Imagem - Trilheiro é encontrado com vida após seis dias desaparecido e sem comer em mata de difícil acesso

Trilheiro é encontrado com vida após seis dias desaparecido e sem comer em mata de difícil acesso
Imagem - Mais um destino turístico vai cobrar taxa de visitantes a partir dessa segunda-feira (1°); saiba mais

Mais um destino turístico vai cobrar taxa de visitantes a partir dessa segunda-feira (1°); saiba mais