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Adolescente é apreendido após tentar matar a mãe a facadas e ferir outra pessoa em festa de aniversário do padrasto

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava alterado após o término de um namoro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 19:17

Adolescente é apreendido após tentar matar a mãe a facadas e ferir outra pessoa em comemoração do aniversário do padrasto
Adolescente é apreendido após tentar matar a mãe a facadas e ferir outra pessoa em comemoração do aniversário do padrasto Crédito: Divulgação

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada deste domingo (31), em Rondonópolis, no Mato Grosso, após tentar matar a própria mãe, de 33 anos, durante a comemoração do aniversário do padrasto. De acordo com informações da ocorrência, a vítima relatou aos policiais que a família estava em um momento de confraternização quando o filho chegou ao local da comemoração bastante alterado. Em determinado momento, o adolescente pegou uma faca e a atingiu na região lateral do tórax.

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava alterado após o término de um relacionamento. As informações são do G1 MS.

Ainda conforme o relato da mãe, o adolescente já havia apresentado outros episódios de descontrole anteriormente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ela recebeu atendimento médico. Uma testemunha também ficou ferida nos braços ao tentar impedir a agressão.

Equipes do 5º Batalhão foram acionadas, localizaram e abordaram o adolescente. Segundo a PM, ele confessou ser usuário de maconha. O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Polícia Civil.

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