FIM DAS BUSCAS

Trilheiro é encontrado com vida após seis dias desaparecido e sem comer em mata de difícil acesso

Quando foi resgatado, ele apresentava sinais de desidratação, desnutrição, hipotermia, cianose — condição causada pela baixa oxigenação do sangue — e ferimentos leves

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 14:55

Trilheiro é encontrado com vida após seis dias desaparecido e sem comer em mata de difícil acesso Crédito: Divulgação

Após quase uma semana de buscas intensas, o trilheiro Ezequiel Marcos Ferreira, 27 anos, foi encontrado com vida na manhã deste domingo (31), na região do Morro Pelado, entre os municípios de Joinville e Campo Alegre, no norte de Santa Catarina. O jovem estava desaparecido desde a última segunda-feira (25), quando saiu sozinho para percorrer uma trilha considerada de alto grau de dificuldade e não retornou para casa. Segundo informações divulgadas pelos socorristas, o jovem teria passado cerca de cinco dias sem alimentação durante o período em que permaneceu perdido na região.

Ezequiel, que trabalha como motoboy e era considerado habituado a realizar trilhas, teria registrado o início do percurso por meio de um aplicativo de monitoramento esportivo. O último sinal indicava que ele havia alcançado uma área próxima ao topo do Morro Pelado antes de desaparecer. A principal suspeita das equipes era de que ele tivesse entrado em trilhas secundárias e se afastado da rota principal.

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O resgate colocou fim a uma operação que mobilizou dezenas de profissionais, voluntários e equipes especializadas em busca e salvamento em áreas de mata fechada. O Morro Pelado é conhecido entre praticantes de trekking e montanhismo por apresentar trechos íngremes, mata densa e diversas bifurcações ao longo do percurso. Segundo os bombeiros, a complexidade da trilha pode desorientar até mesmo pessoas experientes. O desfecho positivo do caso gerou comoção entre familiares, amigos e moradores da região, que acompanharam diariamente as atualizações das buscas.

Durante seis dias, bombeiros, agentes da Defesa Civil, Guarda Municipal, grupos de resgate em montanha, bombeiros voluntários e equipes aéreas percorreram trilhas, rios, encostas e áreas de difícil acesso na tentativa de localizar o jovem. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Ezequiel foi encontrado nas proximidades da Estação de Tratamento de Água (ETA) Piraí. Apesar dos dias enfrentando a mata sozinho, ele estava consciente, orientado e conseguia caminhar com auxílio dos socorristas no momento em que foi localizado.

Imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram o momento em que o trilheiro desembarca do helicóptero Arcanjo amparado por bombeiros após ser retirado da região de mata. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal São José, em Joinville, para avaliação médica.

Sobrevivência na mata

De acordo com os bombeiros, uma das estratégias que ajudaram Ezequiel a sobreviver foi seguir o curso de um rio após perceber que havia se perdido na trilha. A decisão acabou conduzindo o jovem até uma área próxima da estação de tratamento de água onde foi encontrado pelas equipes.

Quando foi resgatado, ele apresentava sinais de desidratação, desnutrição, hipotermia, cianose — condição causada pela baixa oxigenação do sangue — e ferimentos leves decorrentes dos dias enfrentando a mata fechada. Apesar disso, o estado de saúde foi considerado estável pelas equipes médicas.

Operação mobilizou mais de 60 pessoas

As buscas ganharam reforço ao longo da semana e chegaram ao ápice no sábado (30), quando uma força-tarefa com cerca de 63 pessoas foi mobilizada para atuar na região do Morro Pelado. A operação contou com bombeiros militares, bombeiros comunitários, bombeiros voluntários, integrantes do Grupo de Resgate em Montanha (GRM), agentes da Defesa Civil, Guarda Municipal de Joinville e equipes de emergência da região.

Além do trabalho em solo, as equipes utilizaram drones equipados com câmeras térmicas, cães farejadores, viaturas especializadas e apoio aéreo para ampliar o alcance das buscas em uma das áreas mais desafiadoras da Serra Dona Francisca. Um posto de comando também foi instalado nas proximidades da trilha para coordenar as ações e definir estratégias de busca em tempo real.