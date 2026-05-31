VIAGEM MAIS CARA

Mais um destino turístico vai cobrar taxa de visitantes a partir dessa segunda-feira (1º); saiba mais

A taxa tem valor fixo com validade de 30 dias, tanto para acesso ao continente quanto às ilhas do município

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 14:14

Angra dos Reis Crédito: Shutterstock

A partir desta segunda-feira (1º), os turistas que visitarem Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, passarão a pagar uma Taxa de Turismo Sustentável (TTS). A taxa será fixa de R$ 50, com validade de 30 dias, tanto para acesso ao continente quanto às ilhas do município. A gratuidade continua garantida para moradores de Angra dos Reis, parentes de até segundo grau, prestadores de serviço cadastrados, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência.

A cobrança faz parte do programa Viva Angra – Sistema Digital do Turismo (SDT), criado pela prefeitura para ampliar o controle do fluxo de visitantes, fortalecer a preservação ambiental e modernizar a gestão turística do município. Todos os grupos isentos da taxa podem realizar o cadastro por meio do portal Viva Angra, garantindo acesso livre às ilhas sem necessidade de pagamento.

Veja imagens de Angra dos Reis 1 de 8

De acordo com o último número divulgado pela prefeitura, mais de 12 mil moradores já emitiram a carteirinha digital do programa, que permite validação automática dos dados nos pontos de embarque e maior agilidade no controle de acesso. Segundo o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, a medida busca simplificar o modelo de cobrança e facilitar o entendimento por parte dos visitantes. Também houve mudanças para turistas que chegam às ilhas de Angra dos Reis por embarcações que partem de outros municípios.

Nesses casos, o visitante pagará a taxa de R$ 50 ao comprovar permanência mínima de dois dias em meios de hospedagem legalizados de Angra dos Reis. Caso não apresente a comprovação, a cobrança será de R$ 100. De acordo com Rodrigo Gouvea, a medida pretende incentivar a hospedagem regularizada e fortalecer a economia local. “A iniciativa estimula a hospedagem regularizada, fortalece a economia local e valoriza os empreendimentos que atuam dentro das normas municipais”, destacou.

As novas regras também contemplam os visitantes que realizam passeios do tipo day use, permanecendo apenas durante o dia na cidade sem pernoitar. Turistas que embarcarem para as ilhas pela Estação Santa Luzia pagarão R$ 28, valor promocional válido entre 1º de junho de 2026 e 1º de junho de 2027.

A cobrança da Taxa de Turismo Sustentável havia sido anunciada ainda em 2025 e gerou debates entre empresários, moradores e representantes do setor turístico. Segundo o município, os recursos arrecadados serão destinados a ações de saneamento, preservação ambiental, segurança pública e melhorias na infraestrutura turística, incluindo a revitalização de cais e o monitoramento do fluxo de visitantes.



“Proporcionalmente, esse valor representa R$ 1,66 por dia de permanência em Angra. Nosso objetivo é simplificar o sistema de cobrança, facilitar a compreensão dos visitantes e fortalecer o ordenamento turístico do município. Foi muito importante o alinhamento com os vereadores para a construção desta proposta, principalmente deixando igual o valor do continente e da Ilha Grande”, afirmou Rodrigo Gouvea.

Segundo a TurisAngra, após uma fase de testes e reuniões com representantes do setor turístico, vereadores e membros da sociedade civil, a Prefeitura de Angra dos Reis promoveu alterações nas Leis nº 4.507/2025 e nº 4.522/2025, responsáveis por regulamentar o sistema e a nova taxa. A prefeitura também anunciou a criação de um painel público de transparência dentro da plataforma Viva Angra.

O sistema permitirá acompanhar informações como quantidade de turistas, indicadores do setor e dados sobre a arrecadação da TTS. “O Viva Angra contará com um painel de transparência da TTS com informações públicas e atualizações sobre o turismo na cidade. No painel, será possível acompanhar dados como quantidade de turistas, indicadores do turismo e informações da arrecadação da TTS. A iniciativa fortalece o acesso à informação e contribui para um turismo mais organizado, planejado e sustentável para moradores, visitantes e toda a cidade”, afirmou o presidente da TurisAngra.