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Mais um destino turístico vai cobrar taxa de visitantes a partir dessa segunda-feira (1º); saiba mais

A taxa tem valor fixo com validade de 30 dias, tanto para acesso ao continente quanto às ilhas do município

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 14:14

Angra dos Reis
Angra dos Reis Crédito: Shutterstock

A partir desta segunda-feira (1º), os turistas que visitarem Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, passarão a pagar uma Taxa de Turismo Sustentável (TTS). A taxa será fixa de R$ 50, com validade de 30 dias, tanto para acesso ao continente quanto às ilhas do município.  A gratuidade continua garantida para moradores de Angra dos Reis, parentes de até segundo grau, prestadores de serviço cadastrados, idosos acima de 60 anos, crianças de até 12 anos e pessoas com deficiência. 

A cobrança faz parte do programa Viva Angra – Sistema Digital do Turismo (SDT), criado pela prefeitura para ampliar o controle do fluxo de visitantes, fortalecer a preservação ambiental e modernizar a gestão turística do município. Todos os grupos isentos da taxa podem realizar o cadastro por meio do portal Viva Angra, garantindo acesso livre às ilhas sem necessidade de pagamento. 

Veja imagens de Angra dos Reis

Angra dos Reis por Shutterstock
Angra dos Reis por Shutterstock
Angra dos Reis por Shutterstock
Angra dos Reis (RJ) por Divulgação/Pref. Angra dos Reis
Angra dos Reis, Rio de Janeiro por Boris Karpuk/Wikimedia Commons
Angra dos Reis por Shutterstock
Câmara Municipal de Angra dos Reis por Reprodução/ Câmara Municipal de Angra dos Reis
Angra dos Reis por Shutterstock
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Angra dos Reis por Shutterstock

De acordo com o último número divulgado pela prefeitura, mais de 12 mil moradores já emitiram a carteirinha digital do programa, que permite validação automática dos dados nos pontos de embarque e maior agilidade no controle de acesso. Segundo o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea, a medida busca simplificar o modelo de cobrança e facilitar o entendimento por parte dos visitantes. Também houve mudanças para turistas que chegam às ilhas de Angra dos Reis por embarcações que partem de outros municípios.

Nesses casos, o visitante pagará a taxa de R$ 50 ao comprovar permanência mínima de dois dias em meios de hospedagem legalizados de Angra dos Reis. Caso não apresente a comprovação, a cobrança será de R$ 100. De acordo com Rodrigo Gouvea, a medida pretende incentivar a hospedagem regularizada e fortalecer a economia local. “A iniciativa estimula a hospedagem regularizada, fortalece a economia local e valoriza os empreendimentos que atuam dentro das normas municipais”, destacou.

As novas regras também contemplam os visitantes que realizam passeios do tipo day use, permanecendo apenas durante o dia na cidade sem pernoitar. Turistas que embarcarem para as ilhas pela Estação Santa Luzia pagarão R$ 28, valor promocional válido entre 1º de junho de 2026 e 1º de junho de 2027.

A cobrança da Taxa de Turismo Sustentável havia sido anunciada ainda em 2025 e gerou debates entre empresários, moradores e representantes do setor turístico. Segundo o município, os recursos arrecadados serão destinados a ações de saneamento, preservação ambiental, segurança pública e melhorias na infraestrutura turística, incluindo a revitalização de cais e o monitoramento do fluxo de visitantes.

“Proporcionalmente, esse valor representa R$ 1,66 por dia de permanência em Angra. Nosso objetivo é simplificar o sistema de cobrança, facilitar a compreensão dos visitantes e fortalecer o ordenamento turístico do município. Foi muito importante o alinhamento com os vereadores para a construção desta proposta, principalmente deixando igual o valor do continente e da Ilha Grande”, afirmou Rodrigo Gouvea.

Segundo a TurisAngra, após uma fase de testes e reuniões com representantes do setor turístico, vereadores e membros da sociedade civil, a Prefeitura de Angra dos Reis promoveu alterações nas Leis nº 4.507/2025 e nº 4.522/2025, responsáveis por regulamentar o sistema e a nova taxa. A prefeitura também anunciou a criação de um painel público de transparência dentro da plataforma Viva Angra.

O sistema permitirá acompanhar informações como quantidade de turistas, indicadores do setor e dados sobre a arrecadação da TTS. “O Viva Angra contará com um painel de transparência da TTS com informações públicas e atualizações sobre o turismo na cidade. No painel, será possível acompanhar dados como quantidade de turistas, indicadores do turismo e informações da arrecadação da TTS. A iniciativa fortalece o acesso à informação e contribui para um turismo mais organizado, planejado e sustentável para moradores, visitantes e toda a cidade”, afirmou o presidente da TurisAngra.

A prefeitura destaca que o Sistema Digital do Turismo integra uma estratégia mais ampla para modernizar a gestão turística, aprimorar o monitoramento da visitação e fortalecer políticas de preservação ambiental em Angra dos Reis.

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