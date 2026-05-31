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Ebola? Pacientes que passaram por áreas com surto são investigados no Brasil

Casos são acompanhados por equipes de vigilância epidemiológica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 10:16

Casos suspeitos de ebola em SP e no Rio têm diagnóstico de meningite e malária Crédito: IOC-Fiocruz

Dois casos suspeitos de ebola seguem sob investigação no Brasil após pacientes que estiveram recentemente na República Democrática do Congo e em Uganda apresentarem sintomas compatíveis com a doença. Os dois países africanos registram casos da infecção atualmente.

Um dos pacientes está internado em São Paulo. Trata-se de um homem de 37 anos, natural da República Democrática do Congo, que apresentou febre após retornar de viagem ao país africano. Ele permanece em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, unidade de referência para casos suspeitos da doença.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades de saúde, exames iniciais apontaram resultado positivo para meningite no caso investigado em São Paulo. Apesar disso, a possibilidade de infecção pelo vírus ebola ainda não foi descartada, e novos testes seguem em andamento.

O outro paciente investigado apresentou diagnóstico inicial para malária, mas também continua sendo monitorado pelas equipes de vigilância epidemiológica. As autoridades aguardam a conclusão dos exames laboratoriais para confirmar ou descartar a presença do vírus.

O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais acompanham os casos seguindo protocolos de biossegurança. O Brasil também mantém um plano de contingência para situações suspeitas envolvendo ebola, com monitoramento de viajantes e procedimentos específicos para isolamento e investigação clínica.

Atualmente, a República Democrática do Congo e Uganda enfrentam surtos da doença. Organismos internacionais de saúde acompanham o avanço dos casos na região e monitoram possíveis riscos de disseminação para outros países.

Tags:

Saúde

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