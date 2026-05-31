Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é a força-tarefa que atua no combate ao PCC e ao Comando Vermelho em todo o país

Estrutura reúne policiais federais, civis, militares e penais para enfrentar facções que atuam dentro e fora do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de maio de 2026 às 08:20

PCC
PCC Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Quando operações policiais resultam na prisão de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), na desarticulação de células do Comando Vermelho (CV) ou no bloqueio de esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado, uma sigla tem ganhado cada vez mais destaque: Ficco.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado reúne policiais federais, civis, militares e penais, além de setores de inteligência e secretarias estaduais de Segurança Pública. O objetivo é integrar informações e coordenar ações contra organizações criminosas que atuam em diferentes estados e até fora do país.

PCC e a sua expansão em Salvador e a Região Metropolitana

Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Manoel por Reprodução/redes sociais
Manoel Marcos Soares, de 31 anos por Reprodução/Redes sociais
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
Pistoleiro do PCC matou pai e filho por Joana Queiroz/ acritica.com
Traficante do PCC pede que inocentes sejam poupados por Reprodução
Traficante do PCC chama rival do PCC de 'matador de inocente' por Reprodução
Apontado como substituto de Marcola no PCC é preso pela PF na Bolívia por Reprodução/G1 SP
Marcola, do PCC, e Marcinho VP, do Comando Vermelho por Reprodução/O Globo
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Ralfe é um das líderanças do PCC na Bahia por Ascom /Seap
Prisão é reflexo do racha do PCC na Bahia por Divulgação/Seap
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral revela ameaça do tráfico por Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
Ex-delegado foi executado após capotar carro por Reprodução
1 de 55
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias

Nos últimos meses, a Ficco participou de operações voltadas ao combate ao tráfico internacional de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e atuação de facções criminosas. A estratégia surgiu diante da expansão de grupos como PCC e Comando Vermelho, que passaram a operar para além dos presídios e das áreas dominadas pelo tráfico.

Segundo autoridades de segurança, as facções hoje atuam em rotas internacionais de cocaína, disputam territórios estratégicos em regiões de fronteira e utilizam empresas, operadores financeiros e outros mecanismos para movimentar recursos e ocultar patrimônio.

O “número 1” do PCC em Salvador

'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
Traficante baiano ligado a facção paulista é preso com R$ 100 mil em carro de luxo por Alberto Maraux/ Divulgação/SSP
Karen de Moura Tanaka Mori, Japa do PCC por Reprodução
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Mansão em Feira de Santana é alvo de operação que investiga esquema ligado ao PCC por Divulgação PC-BA
Vitor Barros, o Telettubies do PCC por Reprodução
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
PCC domina o bairro de Areias, em Candeias por Bruno Wendel/CORREIO
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC por Jardim Cajazeira é um dos bairros dominados pelo PCC
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias por Empresário é torturado e executado pelo PCC em Candeias
Empresário teria sido morto pelo PCC de Candeias por Redes sociais
Carros de luxo, viagens e outras mordomias: casal é preso por desviar R$ 27 milhões de empresa por Divulgação
Carretas são da G8Log, empresa ligada aos principais alvos da megaoperação contra o PCC por Reprodução/TV Bahia
Caminhões da G8Log, empresa de fachada usada pelo PCC por Reprodução/ Metrópoles
Megaoperação desmonta esquema com combustíveis que envolve PCC e Faria Lima por Receita Federal
PCC: 'Italiano' é preso em Alcobaça por Divulgação
'Dona Maria' (D) e Andressa (E) são ligadas ao PCC e CV, respectivamente por Reprodução
PCC tentou aproximação com ministro por Arte Metrópoles
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
Aliança entre o PCC e o CV podem trazer consequências à Bahia por Divulgação
Empresário preso é cantor e é conhecido como “Pagodeiro do PCC” por Divulgação
Ralfe é um das líderanças do PCC na Bahia por Ascom /Seap
Prisão é reflexo do racha do PCC na Bahia por Divulgação/Seap
Presa no Rio de Janeiro, "Dona Maria" tinha ligação com o PCC por Alberto Maraux/SSP-BA
PCC por Arquivo/Agência Brasil
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Frame do trailer de PCC: O poder secreto por Divulgação / HBO
Tráfico de por Divulgação
Operação combate tráfico de drogas por Divulgação
Operação das forças policiais por Alberto Maraux/SSP
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Operação Exposed por Divulgação/MP-BA
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Arembepe: polícia apreende 50kg de cocaína e fuzis em mansão por Divulgação
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Material foi apreendido pela polícia por Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais localizaram e prenderam suspeito por Priscila Carvalho / Ascom-PCBA
Polícia Civil por Divulgação/PC-BA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Policiais já estão na rua por PMBA
Polícia Civil por Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação
1 de 80
'Europeu' é líder do PCC em Salvador por Redes sociais

A avaliação é que o combate a organizações com esse nível de estrutura exige atuação conjunta. Por isso, as Ficcos funcionam como centros permanentes de integração entre diferentes forças policiais, permitindo o compartilhamento de dados e informações produzidas em diversas investigações.

Em março deste ano, uma operação nacional mobilizou forças de segurança em 15 estados para atingir integrantes do PCC e do Comando Vermelho. A ação resultou no cumprimento de mais de 100 mandados de prisão e 181 mandados de busca e apreensão.

Já neste mês, a Operação Força Integrada II cumpriu 263 mandados judiciais em vários estados contra integrantes de facções criminosas. De acordo com a Polícia Federal, 82 pessoas foram presas durante a ação.

As investigações também passaram a focar estruturas financeiras utilizadas pelos grupos criminosos. Nos últimos meses, autoridades identificaram o uso de fintechs, postos de combustíveis, empresas de reciclagem, fundos de investimento e plataformas digitais para movimentação de recursos e ocultação de patrimônio.

Comando Vermelho faz ameaças em todo o Brasil

Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução
Praça Kalilândia agora é território do Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Conjunto Mangabeira é também controlado pelo Comando Vermelho por Bruno Wendel/CORREIO
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
Marca do CV no Vale das Pedrinhas por Marina Silva
1 de 5
Alerta do Comando Vermelho motoristas de aplicativo por Reprodução

Levantamentos da inteligência penitenciária ligados ao Ministério da Justiça apontam que o Brasil possui dezenas de grupos criminosos organizados inspirados nos modelos do PCC e do Comando Vermelho. Um mapeamento identificou pelo menos 88 facções espalhadas pelo território nacional.

O trabalho integrado ganhou ainda mais relevância após o governo dos Estados Unidos anunciar a inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista de organizações terroristas estrangeiras. A medida aumentou a pressão internacional sobre as estruturas de financiamento das facções e ampliou o debate sobre a atuação transnacional dos grupos criminosos.

Com informações do Metrópoles.

Tags:

Pcc Cv

Mais recentes

Imagem - MEI: prazo para declaração obrigatória termina hoje (31); veja como evitar multa

MEI: prazo para declaração obrigatória termina hoje (31); veja como evitar multa
Imagem - Resultado da +Milionária 359, deste sábado (30)

Resultado da +Milionária 359, deste sábado (30)
Imagem - Timemania 2398 hoje: confira o resultado deste sábado (30)

Timemania 2398 hoje: confira o resultado deste sábado (30)